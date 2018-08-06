Динское АТП все же закроют?

В СМИ возобновились разговоры о банкротстве Динского АТП. Долги предыдущего руководства по налогам ставят под угрозу дальнейшую работу предприятия. Актуальным становится вопрос: останется ли в Динском районе муниципальный общественный транспорт? Водители автобусов обеспокоены и, цитируем «Комсомольскую правду», «живут одним днем, что будет завтра, никто не знает ».

Ситуация с Динским АТП действительно серьезная. «РВС» неоднократно писала об этом. Чтобы понять, что там происходит сегодня, мы обратились за комментарием к председателю ликвидационной комиссии - так на время добровольной ликвидации предприятия называется должность руководителя - Михаилу Коваленко.

- Ситуация непростая, но поводов для паники нет. Все вопросы по нашему предприятию находятся на контроле краевой администрации. Цели банкротить нас нет, наоборот, прилагаются все меры, чтобы наладить стабильную работу АТП.

Когда я пришел работать сюда в феврале 2016-го, долг предприятия по налогам составлял 69 миллионов. Столько накопилось за 2013-15 г. Из них 16 миллионов - пени и штрафы. В июле 2016-го были наложены аресты на имущество из-за долгов.

За два года нам удалось погасить часть долгов. Перекрыли кредиты, взятые под 40 % годовых, получив новые под 9 %. Все это время мы платим текущие налоги, у нас нет долгов по заработной плате.

Кстати, во время судебных разбирательств мы направляли проекты мировых соглашений налоговикам с гарантией выплаты долга в течение трех месяцев. Но они отказались.

Сейчас в крае принимаются экстренные меры, чтобы сохранить предприятие. Все понимают, что мы занимаемся социально важным делом, оставлять Динской район без общественного транспорта никто не собирается.