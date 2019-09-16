Динское кладбище: обязанности администрации и родных

После выхода материала о том, что могилы на динском кладбище утопают в траве, в редакцию начали звонить и приходить читатели, которых эта тема задела за живое.

Некоторые обращались с жалобами, другие — с просьбой растолковать права и обязанности людей и администрации кладбища.

Например, одна динчанка переживает, что на кладбище много высоких старых деревьев, которые уже внутри сгнили и могут упасть от сильного ветра, повредив памятники и посетителей.

«Администрация кладбища должна срочно принять меры, пока не случилось беды», - говорит читательница.

«Ни одному человеку мы не отказали. Проводим обрезку деревьев своими силами, но сотрудники не имеют специального образования и допуска на спил высокорастущих деревьев», - поясняет и. о. директора МУП Динское Николай Чебуров.

Другая женщина интересуется, кто же должен поддерживать порядок рядом с могилами — родственники умерших, или же сотрудники администрации кладбища?

«При получении разрешения на место захоронения, обращающийся расписывается в заявлении, тем самым подтверждая, что он обязуется содержать место захоронения в надлежащем состоянии», - объясняет Николай Чебуров.

Регулируют работу администрации два документа: Закон Краснодарского края №666_КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» (с изменениями на 11 декабря 2018 года) и Решение Совета Динского сельского поселения №126-21/3 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела и содержании мест погребения на территории Динского поселения Динского района» (от 1 июня 2016 года).

В последнем документе прописаны обязанности администрации кладбища, с которыми ознакомилась журналист:

Кладбище должно быть открыто ежедневно для посещений, захоронений, согласно режиму работы, согласованному с администрацией Динского сельского поселения Динского района. Администрация кладбища должна содержать кладбище в надлежащем порядке и обеспечивать:

своевременную подготовку могил и уход за могилами, захоронение умерших, урн с прахом, подготовку и установку регистрационных знаков, соблюдение установленного настоящими Положениями порядка установки памятников, надмогильных сооружений;

соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения и правил подготовки могил;

содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования территории кладбища, ее ограды, дорог, площадок и их ремонт;

уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбища засохших цветов и венков (проводится по заявлению граждан);

систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз мусора;

содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной государства;

высокую культуру обслуживания;

соблюдение правил пожарной безопасности.

Руководитель отмечает, что не все граждане понимают, чем отличается могила и место захоронения. Первое название уместно на момент захоронения. После эта территория становится местом захоронения.

«Стоит напомнить, что не допускается посадка деревьев и высокорастущих кустарников, а также строительство навесов и иных сооружений на участках, предназначенных для захоронения, - говорит Николай Чебуров. - Мы не наказываем за подобные действия, но просим людей добровольно соблюдать правила».

Руководитель также пояснил, что администрация никогда не отказывает в просьбах, если нужно чем-то помочь людям.

«Я всегда открыт для связи. Если возникают какие-то вопросы, то любой человек может позвонить напрямую мне: 8 (988) 955-48-48», - подытожил и. о. директора МУП Динское Николай Чебуров.