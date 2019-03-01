«Динсксахар» повторно выставили на торги

11 марта в Краснодарском крае проведут повторные торги по реализации ОАО «Динсксахар».

Его стоимость была снижена до 363 млн рублей.

Конкурсный управляющий ОАО «Динсксахар» Лидия Салова сообщила о проведении повторных торгов по продаже имущества банкротящегося предприятия. Данная информация опубликована на ресурсе Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги запланированы на 11 марта 2019 года. Стоимость лота определена в размере 363,3 млн рублей. В его состав входят здания, объекты незавершенного строительства – конструкции и сооружения, офисная техника, оргтехника и комплектующие, производственное и промышленное оборудование, пожарно-охранное оборудование, автомобили и специализированная техника.

«Динсксахар» уже выставлялся на торги 2 раза — осенью 2018 года с начальной ценой 824,8 млн рублей, а позже — 742,3 млн рублей. Оба раза продажа не состоялась из-за отсутствия заявок.

Напомним, в декабре 2008 года в отношении предприятия ввели процедуру наблюдения, а в июле 2010 года – конкурсное производство.