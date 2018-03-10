Директор школы № 29 – лауреат краевого профессионального конкурса

Директор школы № 29 – лауреат краевого профессионального конкурса

Директор школы № 29 – лауреат краевого профессионального конкурса

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16 дней назад БОУ СОШ №29Новости Динского районаНовости НовотитаровскойНовотитаровская школа №29

2 марта подведены итоги краевого профессионального конкурса «Директор школы Кубани».

Одним из лауреатов стала директор БОУ СОШ № 29 станицы Новотитаровской Марина Кунаковская. Победила директор школы № 1 станицы Ленинградской Наталья Баева.

Победителей, призеров и лауреатов наградили почетными грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики и Профсоюза работников народного образования и науки, а также премиями и подарками.

Комментарии

ПионЭр
ПионЭр 14 дней назад

Тётя сама себя сделала! Раньше бухала под лестницей в СШ 34, пьянючую школьники отправляли домой. А теперь Лауреат!!!!!

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2
Горбункову
Горбункову 14 дней назад

Сэмэн тебя снова сделали?? Твой бурный восторг ТЁТЕЙ не разделил модератор РВС.

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4
Семён Горбунков
Семён Горбунков Горбункову 13 дней назад

Комментарий удален администратором.

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