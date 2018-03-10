Директор школы № 29 – лауреат краевого профессионального конкурса

2 марта подведены итоги краевого профессионального конкурса «Директор школы Кубани».

Одним из лауреатов стала директор БОУ СОШ № 29 станицы Новотитаровской Марина Кунаковская. Победила директор школы № 1 станицы Ленинградской Наталья Баева.

Победителей, призеров и лауреатов наградили почетными грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики и Профсоюза работников народного образования и науки, а также премиями и подарками.