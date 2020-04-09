Дистанционное обучение: как проходит тестовый режим

Школы Динского района готовятся к переходу на дистанционное обучение до конца учебного года. Сейчас, во время каникул, проходят пробные уроки, чтобы дети заранее адаптировались к новому режиму.

Обратная связь родителей

Под публикациями «РВС» в социальных сетях эта тема активно обсуждается. Возникают дискуссии.



«Я своих детей не подпускаю к компьютеру и из-за школьных уроков тоже не буду. Пусть продумывают, как учеба будет выглядеть без компьютеров, не позволю делать из детей зомби», – высказалась одна из матерей.



Ей ответила другая:

«Если вы объясните детям, что компьютер нужен только для учебы, ребенок будет заниматься исключительно учебой. А так, как известно, запретный плод сладок. Чем больше запретов на Интернет, тем сильнее желание туда зайти».



Напомним, по словам министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елены Воробьевой, если нет возможности заниматься электронно, школьник может осваивать темы, например, по учебникам.



У одних обучение в дистанционном режиме не вызывает трудностей:



«Вчера уже был урок математики. Все доступно. Плюс домашняя работа по учебникам».



У других наоборот:



«А мы столкнулись с тем, что часами сидим и ждем, когда загрузится сервер. Вчера, например, задание от учителя по математике сделали, а по русскому нет”.



Отношение у всех к ситуации разное:



«Наконец-то! Родители поймут, что учителя делали огромную работу! Может, ценить начнут больше. Так же, как и медиков. Жаль только, что для этого понимания нужна была такая страшная ситуация в мире».



«Мы столкнулись с тем, что цифровая образовательная платформа "висит". И еще одна проблема – очень устает ребенок. Учится во 2 классе, больше 7 карточек выполнить не может, тяжело для глаз».



«Что за настроение? А что вы предлагаете? Потерпеть нужно… И дома быть. Знания наверстать можно, а здоровье?»



Заявления – обязательны ли?



Еще один вопрос, который возник у родителей: заявления об обучении ребенка с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.



В редакцию «РВС” по этому поводу поступают обращения.



«В школе раздают заявления на согласие обучаться дистанционно. Имеют ли они право это с нас требовать?» – такие вопросы задают родители.



В одном из образцов документа их смущает абзац, где сказано:



«Гарантирую создание условий для обучения ребенка с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и выполнение им заданий, назначенных учителями в “Сетевом городе”».



«А если таких возможностей нет? Как мы можем гарантировать?» – спрашивают они.



Журналист «РВС» обратилась к начальнику управления образования Динского района Марине Ежковой.



«Взволнованность родителей понятна. Однако в соответствии с законом об образовании школа имеет право организовать работу и в этом формате.



Предоставлять такое заявление или нет – выбор родителей. Унифицированной формы данного документа нет, каждое образовательное учреждение составляет его произвольно.



Всем нам нужно осознавать, что дистанционное образование в настоящее время – это единственный вариант, который позволит завершить учебный год», – пояснила она.



К чему надо быть готовыми?



«Сегодня мы проводим в тестовом режиме пробные уроки для того, чтобы понимать, насколько эффективно на следующей неделе дистанционная работа будет организована в нашем муниципалитете в каждой школе, в каждом классе.



Апробация дистанционки, проведенная ранее в других регионах, показала все проблемы, которые, возможно, появятся и у нас районе. Наша задача сегодня – научиться из ошибок других извлекать для себя пользу.



Школы, учителя готовились к этой непростой ситуации. Да, могут быть какие-то сбои, но уверена, что коллеги помогут и детям, и родителям разрешить любые сложные ситуации. На сайтах школ указаны телефоны горячих линий по вопросу дистанционного образования. Директор, классный руководитель, учителя-предметники каждой школы готовы ответить на них и помочь любому ребенку», – рассказала Марина Ежкова.



Поддержка до конца учебного года



Управление образования с директорами провели мониторинг готовности каждого образовательного учреждения.



«Уже имеем представление, сколько семей у нас не обеспечены техническими возможностями для работы в удаленном формате, сколько многодетных, где также возникают проблемы с оборудованием. Любая школа понимает, что подход к каждому ребенку и к каждой семье должен быть индивидуальным.



Школа без обучения ребенка не оставит. Будем следить за выполнением требований по нормированию домашнего задания, качеством организации образовательного процесса в целом. Прошу родителей с пониманием относиться к возникающим сложностям, быть нашими единомышленниками. Если у родителей возникают какие-то вопросы, я готова на них ответить. Главная задача – помочь нашим детям успешно завершить обучение в этом учебном году, сохранив их здоровье», – дополнила Марина Ежкова.



