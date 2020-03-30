Дистанционное обучение школьников. Что уже известно?

В связи с режимом повышенной готовности в регионе школы Динского района перед каникулами на несколько дней перешли на дистанционную форму обучения.

Позже от министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елены Воробьевой стало известно, что, скорее всего, из-за угрозы распространения коронавируса образовательные учреждения после каникул продолжат свою работу в таком режиме до конца учебного года.

Журналист «РВС» обратилась к начальнику управления образования Динского района Марине Ежковой. Выяснилось, что сейчас активно решается, как именно будет организован учебный процесс в школах муниципалитета. Ожидаются рекомендации с министерства. Ситуация прояснится ближе к 12 марта – к окончанию каникулярного времени.

Но на некоторые общие вопросы на пресс-конференции «Кубанских новостей» в режиме онлайн с журналистами и жителями Кубани ответила Елена Воробьева.

Как все это будет происходить?

Первое, что отметила министр образования, дистанционный формат не равен интернет-обучению. Первый предполагает учебный процесс на расстоянии с применением электронных ресурсов. Для всего Краснодарского края новшество заключается в массовости удаленного формата.

Каждая школа будет выбирать свой подход. Поэтому сейчас проводится системная работа по изучению возможностей в семьях, где есть ученики. Учитываться будут любые условия и особенности: отсутствие техники, Интернета, проживание двух или более школьников в одном доме. Исходя из этого в каждом классе будут предложены способы обучения на дистанционке индивидуально.

Находясь дома, дети могут обучаться по учебникам, как печатным, так и электронным, на платформах (таковых изучено уже 20, выявлены плюсы и минусы), в формате онлайн (например, по видеосвязи).

Что касается платформ, единой общероссийской нет. По словам эксперта, школы будут применять смешанные модели. То есть ученики во время обучения будут пользоваться сразу 2-3 разными ресурсами и изучать информацию там. На пресс-конференции Елена назвала некоторые источники, например, «Учи.ру» – это интерактивно-образовательная платформа, которой долгие годы пользуются в том числе и школьники Краснодарского края. Там в основном контент для детей с 1 по 4 класс. Она отметила, что 76 % учеников уже изучили, как пользоваться этим порталом. Одна из ее важных составляющих – возможность обратной связи.

«Если ребенок в сети и хочет задать вопрос, он как бы “поднимает руку” и видно, что просит обратную связь», – пояснила министр образования.

Для учеников с 1 по 11 класс есть также «Российская электронная школа», где лучшие учителя страны собрали полный школьный курс. Там также имеется функция обратной связи.

По возможности будут организованы «виртуальные классы» для работы в малых группах, чтобы дети могли слушать друг друга, вопросы и ответы одноклассников. Для тех, у кого такой возможности не будет, сейчас прорабатываются разные форматы.

Все учебники школьников имеют электронную версию. Кроме этого, ведущие издательства России открыли бесплатный онлайн-доступ ко всем порталам для того, чтобы приложение к этим электронным учебникам (видеофильмы, карты и другие учебные пособия) стали доступны детям разных возрастных групп. Это необходимо для максимального пользования всем набором.

Как будут оцениваться успехи детей?

Сейчас над этим вопросом тоже работают.

«Уважаемые родители, у нас осталась последняя четверть. Вы должны прекрасно помнить, что в плановом режиме она имеет большой каникулярный майский период. Это самое любимое время детей, потому что это самая короткая четверть. В ней в основном этапы повторения, больше не изучение нового, а завершение цикла.

Особое внимание будет уделено абитур-группам, их подготовке к экзаменам.

По поводу оценивания... Мы рекомендовали школам по ряду предметов ввести в четвертой четверти формат “зачета-незачета”, потому что основной цикл отметок уже набран, основная обучающая волна прошла», - пояснила Елена Воробьева.

Как будет выглядеть расписание?

Оно также будет состоять из уроков и перемен. Изменится только продолжительность уроков.

«Сейчас их интервал уменьшится. Это будет не 45 минут, а полчаса. Если это урок в формате онлайн, прямой связи, то само взаимодействие будет небольшим, 15-20 минут. По всем нормам мы понимаем, что ребенок не должен проводить за компьютером много часов. Режим отдыха, перемен будет соблюдаться. Для изучения тем дети будут пользоваться в том числе учебниками, которые у них находятся», – рассказала специалист.

Она еще раз напомнила, что каждая школа определяет свой формат, исходя из материальной и технической базы. Как только образовательное учреждение подготовит примерный план расписания, будет больше ясности.

Кроме этого, при поддержке губернатора запускается проект «Телешкола Кубани». В дневные часы на краевом телевидении выделят время, когда учителя будут объяснять темы, которые ребенку трудно изучить самостоятельно.

Дополнительных объемов домашнего задания не будет, все как и в режиме традиционного формата.

Как будет проходить подготовка к ОГЭ и ЕГЭ?

В таком же режиме. Будут проводиться групповые и индивидуальные консультаци.

Как быть коррекционным школам?

Для школьников с сохранным интеллектом тоже организуют дистанционный режим обучения. Дети с другими особенностями здоровья обучаться не будут. Для родителей этих школ организуют отдельное собрание, где разъяснят все тонкости образования.

Отменят ли ВПР?

Школы определят, будут они их писать или нет. Елена Воробьева отметила, что не стоит так заморачиваться по этому вопросу. Данные работы направлены на определение того, что именно ребенок не освоил, они имеют достаточно гибкий график.

До которого времени будет дистанционное обучение?

Министр образования ответила, что сейчас необходимо думать о здоровье каждого. Как только эпидситуация позволит вернуться в традиционный формат, сразу же это будет сделано.

Во время каникул для учителей проведут в онлайн-формате 40 обучающих семинаров, чтобы те вопросы, которые задают родители, были понятны в первую очередь педагогическому сообществу.

А что делать с теми, у кого нет доступа к Интернету?

Предусматривают разные форматы. Как отметила эксперт, одна из школ записала учебные материалы на флешки и диски, позже выдадут ученикам. Другие, например, будут называть пункты учебника, которые ребенок должен изучить. Кроме этого, рекомендуется обучаться по урокам в «Телешколе Кубани».

Что по поводу сдачи ОГЭ и ЕГЭ?

Перенесли основной этап. Для девятиклассников экзамены начнутся 8 июня, для одиннадцатиклассников – 9 июня. Смещение на 2 недели. В вузах приемная кампания пока не перенесена.

«Родителей школьников именно этой возрастной категории планируем собрать вместе с ректорами вузов и ответить на актуальные вопросы, чтобы понимали, как все будет проходить», – рассказала Елена Воробьева.

Как будут проверять выполнение домашних заданий?

По-разному. Отправлять фото, видео, показывать в онлайн-режиме.

Нужна ли будет камера ребенку?

Если школа примет решение, что класс будет заниматься в режиме прямой связи именно с камерой и все родители смогут это обеспечить, то да. Если нет, будут работать в другом формате.

Должны ли родители быть рядом и контролировать школьника?

«Лучше исходить из особенностей ребенка, но я бы посоветовала не перекладывать на него свою тревогу. Конечно, вы лучше знаете, что ему необходимо. Один будет отказываться от помощи, а кому-то, наоборот, потребуется, чтобы мама наблюдала, как он занимается», – ответила специалист.

Если в семье два ученика, как они будут учиться?

Школы продумают расписание. Уроки будут записаны и в офлайн-режиме, чтобы дети могли и потом просматривать то, что учитель рассказал.

Во время пресс-конференции на связь вышла директор краснодарской школы №71 Светлана Чернявская.

Она пояснила, как идет подготовка к переходу на дистанционное обучение в практике.

В образовательном учреждении около 6 тыс. школьников. У 10 % нет выхода из дома в Интернет. Думают над другим подходом, может, заменят на телефонное сопровождение. Сейчас проверяют технические школьные средства, чтобы выяснить, сколько компьютеров можно использовать для видеоконференций и уроков в онлайн-режиме. Изучают образовательные ресурсы. Записывают видеоинструкции, чтобы передать коллегам.

Одним из трудных остается вопрос, как составить расписание, если выход в Интернет с одного устройства, а в семье двое или более школьников.

В завершение пресс-конференции министр образования предупредила, что во время активной фазы может появиться много нюансов, но работа по их устранению будет проводиться в оперативном режиме.

Через неделю начнет работать горячая линия, где каждый сможет получить ответ на вопрос, касаемый дистанционного обучения конкретной школы.