Дизайн чего хотите к новому году для вашего бизнеса
Упакуем любую корпоративную идею!
- открытки, календари
- подарочные сертификаты, дисконтные карты
- блокноты, ежедневники
- сувенирка (кружки, ручки, пакеты)
- упаковка, ценники, тейбл-тенты
- плакаты, баннеры, вывески
- визитки, листовки, меню
- коммерческие предложения
- каталоги, прайсы, буклеты
- рекламные макеты для полиграфии, сайта или соцсетей
Будьте заметными и оригинальными для своих клиентов перед Новым годом!
Сроки – от 2 до 5 дней.
Помогаем составить тексты, развить творческую идею, макеты отдаем без ошибок (все заказы проверяет литературный редактор).
- Дизайн календаря на 2020 год – от 800 ₽
- Дизайн открытки – от 500 ₽
- Дизайн визитки – от 300 ₽
НАША НОВИНКА!
АНИМИРОВАННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВИДЕО
💥 ТРЕНД 2020 ГОДА 💥
Для соцсетей, сторис, видеорекламы. Не требуется съемка, на 60% больше внимания, за несколько секунд или минут показывает все выгоды вашего предложения.
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