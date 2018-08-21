ДК в Старомышастовской: крыша течет, туалет на улице

В редакцию «РВС» вновь обратились жители станицы Старомышастовской. Родители детей, посещающих кружки в ДК, обеспокоены состоянием здания и помещений:

- Крыша в Доме культуры течет, туалета в здании нет, детям приходится бегать на улицу. А ведь скоро холода, дожди! Нужно сделать хотя бы косметический ремонт...









Крик души наша подписчица сопроводила фотографиями. Туалет на улице, в одном из помещений порвался натяжной потолок.

Вопросы о ремонте здания журналист «РВС» задал директору Виктору Мисевичу.

По телефону Виктор Иванович рассказал, что как раз сейчас в здании ведется замена окон по фасаду и входных дверей. Но самое главное – это ремонт крыши.

– Хороший хозяин всегда начинает ремонт дома с крыши, поэтому это сейчас для нас задача номер один, а не косметический ремонт. Крыша шиферная, течет, водосток забит. После сильного ливня произошла протечка и порвался натяжной потолок. Но в этом помещении занятия не ведутся, это костюмерная.

По словам Виктора Ивановича, сейчас просчитывается, в какую сумму обойдется замена кровли. Но в любом случае это будет несколько миллионов. Для бюджета сельского поселения такая сумма слишком велика. Особенно учитывая, что в станице остаются негазифицированные улицы. Понятно, что приоритет отдается проведению газопровода. Поэтому уже сейчас директор занимается поиском средств на кровлю.

– Мы постараемся привлечь для этого предпринимателей, бизнес.

Теплый туалет – тоже важная задача. Помещений в Доме культуры не так много, вопрос пристройки не рассматривается. Для санузла планируется отвести помещение, которое сейчас занимает казачье общество. Этим займутся, когда будет решен вопрос с размещением казаков.





В ДК действуют 13 кружков и объединений. Работают всего 8 человек – с директором и техничкой. Директор занимается не только руководством, но и, например, косит траву на территории.

Дому культуры я отдал 50 лет. Наши коллективы всегда достойно выступают на самых разных площадках, и мы по праву гордимся ими. Дом культуры нужен жителям и для меня лично очень важно привести его в порядок, чтобы в нем было удобно и комфортно заниматься детям и взрослым.