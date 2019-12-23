Для чего нужен логопед и когда нужно обращаться к нему за помощью?

Большинство родителей уверены в том, что логопед - это специалист, который помогает ребенку выговаривать дефектные звуки. Поэтому, приходя на консультацию, обычно говорят: «Мой ребенок не произносит звук «Р»…» Это не совсем верный подход. Когда же необходимо обращаться за логопедической помощью? Многие специалисты рекомендуют в два, три и четыре года. В эти временные периоды логопед поможет заложить основы правильного звукопроизношения и чистой речи. В пять лет и позже специалисту уже придется исправлять неправильно сформированные звуки.

В любом случае родители не должны стесняться обращаться за консультацией к логопеду.

При обследовании ребенка специалист обращает особое внимание на:

строение органов артикуляционного аппарата (язык, губы, зубы, небо, уздечка),

состояние артикуляционной моторики (подвижность языка, губ, нижней челюсти…),

понимание обращенной речи (выполнение инструкций взрослого),

словарный запас,

наличие связной речи,

произношение звуков и многое другое.

По результатам обследования логопед дает заключение и рекомендации родителям о необходимости занятий с логопедом, психологом или дефектологом. Также направляет к узким специалистам (неврологу, окулисту, отоларингологу), если это требуется.

Что же можно посоветовать родителям?

Занимайтесь со своим ребенком, используя игры, упражнения для развития речи. Конечно, желательно проконсультироваться со специалистом, чтобы уточнить, на что нужно обратить особое внимание. Главное - вызвать интерес ребенка, для этого все занятия должны проходить в игровой форме.

Упражнения для развития органов артикуляции

Тянуть вперед сомкнутые губы (упр. «Трубочка»)

Надувать обе щеки одновременно

Надувать щеки попеременно

Растягивать губы в улыбке, обнажая все зубы (упр. «Заборчик»)

Положить широкий язычок на нижнюю губу, рот приоткрыт (упр. «Лопаточка»)

Тянуть вперед узкий кончик язычка (упр. «Иголочка»)

Круговые движения языка, облизывание губ (упр. «Вкусное варенье») и т. д.

Упражнения для развития речевого дыхания

«Часики». Стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед-назад, произносить на длительном выдохе « Тик-так»

«Петух». Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. На глубоком вдохе поднять руки в стороны, на выдохе похлопать руками по бедрам, произнося «Ку-ка-ре-кууу».

Упражнения для развития речи

Назвать как можно больше слов, которые обозначают фрукты, овощи, мебель, одежду, обувь, диких и домашних животных, птиц и т. д.

Учиться подбирать к предмету слова – признаки: какой по цвету? Какой по форме? Какой по величине? Из какого материала?

Например, мяч - круглый, легкий, синий, маленький, резиновый…

Учиться подбирать слова-действия:

Мальчик что делает? Бежит; Лягушка что делает? Прыгает…

Игра «Большой и маленький»

Скажи, как будет называться маленький предмет?

Например: трава – травка, рука – ручка, книга-книжка…

Игра «Один – много» (изменение слов по числам)

Например: лампа – лампочки, ухо - уши, стул - стулья…

Игра «Придумай словечко»

Отгадай, какое слово я хочу сказать? По… (подушка), ми… (мишутка), ма… (машинка)

Игра «Подбери рифму»

Ребенку необходимо объяснить, что такое рифма: рассказать, что два слова могут рифмоваться между собой, если они заканчиваются одинаково.

Например: Маша – каша, кошка – лукошко и т. д.

В заключение хотелось еще раз сказать о том, что отсутствие логопедической помощи в раннем возрасте может привести к негативным последствиям для ребенка в дальнейшем. Недоразвитие речи ограничивает процесс общения между детьми, что, в свою очередь, затрудняет адаптацию в детском коллективе и отрицательно влияет на процесс формирования личности ребенка.

В большинстве случаев при своевременном обращении к специалисту в раннем возрасте можно добиться полной компенсации речевого недоразвития ребенка. Логопед поможет правильно развить речевые навыки, а в более позднем возрасте исправит оставшиеся нарушения.

Не стесняйтесь обращаться за консультацией к специалисту.

Любите себя и своих детей!



Рина Ягольник,

учитель-логопед,

детский сад № 3