Для детей-инвалидов бесплатно проведут красочный праздник

1 июня 2018 года с 11.00 до 13.00 в детской игровой комнате "Смайлик" пройдет благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями "Ради жизни", приуроченная к празднованию Дня защиты детей.

Для деток будет организована фотозона, анимационная развлекательная программа, сладкие подарки, ростовые куклы. Приятной новостью станет то, что особенным деткам вход в сопровождении родителей абсолютно бесплатный!

Желающим посетить детский праздник необходимо записаться по телефону 8-918-037-28-88.

Адрес игровой комнаты «Смайлик»: ст. Динская, ул. 70 лет Октября, 153. Запись заканчивается 31 мая.



