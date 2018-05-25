Фото: ocri.ru
Для детей-инвалидов бесплатно проведут красочный праздник
1 июня 2018 года с 11.00 до 13.00 в детской игровой комнате "Смайлик" пройдет благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями "Ради жизни", приуроченная к празднованию Дня защиты детей.
Для деток будет организована фотозона, анимационная развлекательная программа, сладкие подарки, ростовые куклы. Приятной новостью станет то, что особенным деткам вход в сопровождении родителей абсолютно бесплатный!
Желающим посетить детский праздник необходимо записаться по телефону 8-918-037-28-88.
Адрес игровой комнаты «Смайлик»: ст. Динская, ул. 70 лет Октября, 153. Запись заканчивается 31 мая.
Комментарии
"Желающим посетить детский праздник необходимо записаться по телефону 8-918-037-28-88."
А зачем записываться? Непонятно...