Для милых дам: Все концерты Динского района к 8 марта
Вскоре мы отметим главный праздник весны - Международный женский день 8 марта. В поселениях Динского района пройдут концерты, посвященные торжеству.
Динская
6 марта,15.00 - "Весна играет свой концерт!" - праздничный концерт, библиотека пос. Заречный
7 марта, 12.00 - концерт творческого объединения "Премьера", г. Краснодар. РДК, ул. Красная, 23, тел. 8-86162-6-29-93
7 марта, 14.00 - "Любимые, неповторимые - наши женщины", торжественный концерт, посвященный международному женскому Дню. РДК, ул. Красная, 23, тел. 8-86162-6-29-93
8 марта, 16.00 - концерт народного вокального ансамбля "Сувенир", принимаетучастие народная вокальная студия "Наследние" (ст. Выселки). РДК, ул. Красная, 23, тел. 8-86162-6-29-93.
Украинский
8 марта, 14.00 - "Кто на свете всех милее" - концертная программа для милых дам, СДК пос.Украинский,ул. Советов, 4/1, тел. 8-928-41-819-43
Пластуновская
6 марта, 18.00 - концерт посвященный Международному женскому дню, ДК ст. Пластуновской, ул. Красная, 184 Б, тел. 8-86162-37-1-38
Старомышастовская
7 марта, 16.00 - ДК ст. Старомышастовской, ул. Советская, 59, тел. 8-918-312-16-22.
Новотитаровская
7 марта, 14.00 - "Все на земле от материнских рук" - праздничный концерт.
ДК ст. Новотитаровской, ул. Советская, 61, тел. 8-86162-43-5-69.
Мичуринское поселение (Агроном)
7 марта, 18.00 - "Мелодия любви" - праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню.
ДК Мичуринского поселения, ул. Почтовая, 1, 8-86162-78-2-75.
Воронцовская
7 марта, 16.00 - "Погода в доме" - Концертная программа, посвященная женском дню.
ДК ст. Воронцовской, ул. Пушкина, тел. 8-918-046-83-02
Нововеличковская
7 марта, 16.00 - "Дарите женщинам цветы" - Вечер отдыха для старшего поколения,
ДК ст. Нововеличковской
Первореченское
7 марта, 14.00 - ДК с. Первореченского, ул. Ленина, 100
Красносельское
7 марта, 14.00 - "Женские лики" - праздничный концерт к Международному женскому дню.
ДК с. Красносельское, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-86162-33-3-13
Васюринская
8 марта, 11.00 - "8 МАРТА" - Концертная программа
актовый зал школы №10, ул. Луначарского, 94, 8(86162) 31-3-50
Южный
8 марта, 15.00 - Праздничный концерт, ДК Южно-Кубанского с. п.,ул. Советская, 31, тел. 8-861213-03-04
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