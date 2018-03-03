Для милых дам: Все концерты Динского района к 8 марта

Вскоре мы отметим главный праздник весны - Международный женский день 8 марта. В поселениях Динского района пройдут концерты, посвященные торжеству.

Динская

6 марта,15.00 - "Весна играет свой концерт!" - праздничный концерт, библиотека пос. Заречный

7 марта, 12.00 - концерт творческого объединения "Премьера", г. Краснодар. РДК, ул. Красная, 23, тел. 8-86162-6-29-93

7 марта, 14.00 - "Любимые, неповторимые - наши женщины", торжественный концерт, посвященный международному женскому Дню. РДК, ул. Красная, 23, тел. 8-86162-6-29-93

8 марта, 16.00 - концерт народного вокального ансамбля "Сувенир", принимаетучастие народная вокальная студия "Наследние" (ст. Выселки). РДК, ул. Красная, 23, тел. 8-86162-6-29-93.

Украинский

8 марта, 14.00 - "Кто на свете всех милее" - концертная программа для милых дам, СДК пос.Украинский, ул. Советов, 4/1, тел. 8-928-41-819-43

Пластуновская

6 марта, 18.00 - концерт посвященный Международному женскому дню, ДК ст. Пластуновской, ул. Красная, 184 Б, тел. 8-86162-37-1-38

Старомышастовская

7 марта, 16.00 - ДК ст. Старомышастовской, ул. Советская, 59, тел. 8-918-312-16-22.

Новотитаровская

7 марта, 14.00 - "Все на земле от материнских рук" - праздничный концерт.

ДК ст. Новотитаровской, ул. Советская, 61, тел. 8-86162-43-5-69.

Мичуринское поселение (Агроном)

7 марта, 18.00 - "Мелодия любви" - праздничный концерт, посвященный

Международному женскому дню.

ДК Мичуринского поселения, ул. Почтовая, 1, 8-86162-78-2-75.

Воронцовская

7 марта, 16.00 - "Погода в доме" - Концертная программа, посвященная женском дню.

ДК ст. Воронцовской, ул. Пушкина, тел. 8-918-046-83-02

Нововеличковская

7 марта, 16.00 - "Дарите женщинам цветы" - Вечер отдыха для старшего поколения,

ДК ст. Нововеличковской

Первореченское

7 марта, 14.00 - ДК с. Первореченского, ул. Ленина, 100

Красносельское

7 марта, 14.00 - "Женские лики" - праздничный концерт к Международному женскому дню.

ДК с. Красносельское, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-86162-33-3-13

Васюринская

8 марта, 11.00 - "8 МАРТА" - Концертная программа

актовый зал школы №10, ул. Луначарского, 94, 8(86162) 31-3-50

Южный

8 марта, 15.00 - Праздничный концерт, ДК Южно-Кубанского с. п.,ул. Советская, 31, тел. 8-861213-03-04



