Для пенсий и выплат нужна карта

"Правда ли, что с июля Пенсионный фонд начнет перечислять пенсии и социальные выплаты исключительно на карты национальной платежной системы "Мир". У меня "MasterCard", я что, останусь без июльской пенсии?" – спросил один из читателей в социальных сетях "РВС".

Нет, пенсии или иной выплаты от Пенсионного фонда вас не лишат. Но действительно, в России постепенно происходит повсеместный переход на карты "Мир". К 1 июля он должен был завершиться. Но пандемия коронавируса внесла корректировки. В конце мая Банк России заявил, что дата окончания этого процесса перенесена на 1 октября.

Что надо знать пенсионерам?

Примерно 80% пенсионеров, получающих пенсию на карты, уже имеют "Мир". Всем, кто выходил на заслуженный отдых с июля 2017 года и желал получать пенсию через банк, только такие карты и выдавали. Тем же, кто пока еще получает пенсии через другие платежные системы, карты "Мир" выдадут по истечении срока действия нынешних карт, однако этот процесс должен закончиться не позже 1 октября.

По-прежнему получатель пенсии может выбирать организацию и способ доставки: на дом, в кассе доставочной организации или на счет.

О других выплатах⠀

Если вы ранее получали или продолжаете получать другие выплаты от Пенсионного фонда на карты международных платежных систем (Visa и MasterCard), нужно тоже оформить карты «Мир» по мере истечения срока действия старых карт, но не позднее 1 октября 2020 года.

Например, вам приходит ежемесячная выплата из материнского капитала. Если вы не планируете от нее отказываться после 1 октября 2020 года, а в заявлении вы указывали счет карты Visa или MasterCard любого банка, надо карту поменять и сообщить об этом в Пенсионный фонд.⠀

Мало того, выплаты всех детских пособий (по беременностям и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, при передаче ребенка в семью и др.), а также пособий по безработице будут производиться с 1 октября только на карты платежной системы "Мир".⠀

Чтобы поменять карту, можно заполнить заявление онлайн на сайте своего банка или лично в его отделении.