Для школьников введут новые ограничения

Министерство просвещения планирует ограничить использование мобильных телефонов во время учебы.

Чиновники ведомства подготовили документ, который будет регламентировать использование гаджетов в школах. На сайте Минпросвещения уточняется, что эта мера улучшит здоровье детей и повысит эффективность образовательного процесса.

По данным опроса 90% педагогов, 61% учащихся и 89% родителей поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги не должны использовать сотовый в школе в присутствии учеников в личных целях, — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, длительное использование телефонов, в том числе во время пребывания в школе может привести к нарушениям психики, раздражительности, гиперактивности, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

Роспотребнадзор в течение года будет изучать состояние здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств, а Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с Российской академией образования проведет выборочный мониторинг повышения эффективности обучения, сообщает РИА Новости.

Например, в школе № 2 станицы Динской еще с прошлого года ограничили использование гаджетов. Как рассказала журналисту «РВС» заместитель директора Любовь Нереуцкая, дети попросту отвлекались на мобильные телефоны, внезапные звонки мешали на уроках всему классу. После того как Министерство образования прислало рекомендации по ограничению использования гаджетов, ввели данное новшество.

Теперь педагоги в начале занятия напоминают, что надо отключить гаджеты. Дети уже привыкли, никаких возражений у них нет. Они понимают, что все это делается для их удобства и комфорта при обучении.

Родители тоже положительно отнеслись к методу.