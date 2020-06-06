Для возобновления работы спортзалов нужно подать заявку в оперштаб

Для возобновления работы спортзалов нужно подать заявку в оперштаб
Фото: 24smi.org

Для возобновления работы спортзалов нужно подать заявку в оперштаб

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15 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаСпорт в Динском районеСпортивные залыСпортивные залы в Динской районеТренировочные залы

Напомним, 4 июня на совещании краевого оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев разрешил с 8 числа открыть тренировочные залы площадью до 300 кв. метров.

Дополнительные условия:

  • отдельный вход с улицы;
  • объем загрузки не более 25% от единовременной пропускной способности объекта;
  • выполнение всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

В администрации Динского района сообщили, прежде чем открыть зал, необходимо подать заявку. Написать ее можно в свободной форме. В ней необходимо указать информацию о деятельности.

Отправить нужно в территориальный оперштаб по электронному адресу: dinsk_soc@mo.krasnodar.ru.

Проконсультироваться по данному вопросу можно по телефону 8(861262)6-31-87.

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