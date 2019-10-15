Дмитрий Коробков о профессии механизатора: суть, задачи и сложности

Сейчас в Динском районе во всю идет посевная кампания. Этот период считается одним из самых сложных, так как работы постоянно ведутся в полях. Во время него у рабочих нет нормированного графика, они трудятся и днем, и ночью, чтобы успеть выполнить план до наступления дождей. Это требует полной отдачи сил и энергии.

Несмотря на занятость работников сельского хозяйства, журналисту «РВС» удалось пообщаться с одним из тех, кто значительную часть своего времени проводит в поле.

Нашего героя зовут Дмитрий Коробков. Он живет в станице Васюринской и работает механизатором в ПАО «Племзавод им. Чапаева». Свой профессиональный путь начал с обучения в станичных мастерских на бесплатных курсах трактористов-машинистов, которые раньше проводились от завода. Длились они около года, была как теория, так и практика. Там же изучали устройство сельхозтехники, правила дорожного движения. В 2005 году, когда Дмитрию исполнилось 18 лет, он уже получил удостоверение тракториста-машиниста и открыл нужные водительские категории.

Журналисту «РВС» наш герой рассказал, в чем заключается особенности его профессии. Механизаторы управляют сельскохозяйственной техникой, занимаются ее обслуживанием, подготавливают к дальнейшим полевым работам. В зависимости от времени года выполняют разные задачи в полях, сюда входит:

культивация;

вспахивание;

посев;

подкормка;

уборка.

Этим они занимаются с весны и до глубокой осени. Зимой механизаторы модернизируют и ремонтируют технику.

Дмитрий отмечает, что данная работа ему по душе.

«Она более спокойная, чем, например, у людей, которые проводят большую часть времени, находясь за рулем легковой или грузовой машины», - дополнил он.

Но и здесь, по словам механизатора, есть свои сложности и риски. Работа с агрегатами, физические нагрузки, постоянный шум, выезды в знойную жару... Необходимо иметь выносливость, крепкое здоровье, постоянно быть внимательным и не забывать про технику безопасности.

Сельское хозяйство, подчеркивает Дмитрий, отрасль перспективная, но важно, чтобы человеку она нравилась. Тогда будет желание развиваться в этой сфере, изучать, какие виды полевых работ есть, как устроена техника и для чего она применяется, какие поломки могут происходить и как их устранять.

Из приятных моментов в работе механизатор вспомнил, что зимой этого года он впервые начал работать на комбайне Дон-1500. Летом среди станиц Динского района проводилось соревнование — какой коллектив во время уборки намолотит больше всего пшеницы. По итогам работники «Племзавода им. Чапаева» заняли первое место, их результат — 28300 тонн.

25 июля, в День Урожая, Дмитрий как механизатор, намолотивший больше всего пшеницы в Васюринской, награжден почетной грамотой от главы Динского района Евгения Пергун.

Сейчас он, как и все остальные специалисты, во всю трудится в поле, чтобы успеть засеять нужное количество гектаров озимых колосовых культур урожая 2020 года.