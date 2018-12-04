Дмитрий Медведев оценил инициативу главы Васюринского поселения

30 ноября глава Васюринского сельского поселения в ходе личного приема председателя «Единой России», председателя правительства Дмитрия Медведева внес предложение о создании программы по решению социальных проблем села.

Как пояснил Дмитрий Позов, суть вопроса такова, что на данный момент в целом агропромышленный комплекс развивается, но точечно. В маленьких поселениях нет в первую очередь переработки. В недостаточной степени поддерживается малый и средний бизнес, то есть фермеры, которые хотят работать на земле. А нет переработки - нет рабочих мест. Молодежь уезжает в город, там и зарплата повыше. Нет дополнительных финансовых поступлений в бюджет — налогов. Поэтому в бюджетах недостаточно средств, чтобы ремонтировать старые дома культуры, кинотеатры, спортивные объекты с устаревшим оборудованием. Федеральные и региональные программы направлены на поддержку предпринимательства, производства, урегулирования тарифов.

В Васюринском, да и в других поселениях понемногу строят дороги, газопроводы, но это совсем малая часть от того, что необходимо делать.