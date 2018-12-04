Дмитрий Медведев оценил инициативу главы Васюринского поселения
30 ноября глава Васюринского сельского поселения в ходе личного приема председателя «Единой России», председателя правительства Дмитрия Медведева внес предложение о создании программы по решению социальных проблем села.
Как пояснил Дмитрий Позов, суть вопроса такова, что на данный момент в целом агропромышленный комплекс развивается, но точечно. В маленьких поселениях нет в первую очередь переработки. В недостаточной степени поддерживается малый и средний бизнес, то есть фермеры, которые хотят работать на земле. А нет переработки - нет рабочих мест. Молодежь уезжает в город, там и зарплата повыше. Нет дополнительных финансовых поступлений в бюджет — налогов. Поэтому в бюджетах недостаточно средств, чтобы ремонтировать старые дома культуры, кинотеатры, спортивные объекты с устаревшим оборудованием. Федеральные и региональные программы направлены на поддержку предпринимательства, производства, урегулирования тарифов.
В Васюринском, да и в других поселениях понемногу строят дороги, газопроводы, но это совсем малая часть от того, что необходимо делать.
В отличие от городов, мы субсидируемся по остаточному принципу. Есть программа Минсельхоза «Устойчивое развитие сельских территорий», но она очень узкопрофильная
Финансирование ремонта домов культуры, спортобъектов и прочего имеет узкий профиль и разбросано по разным программам. Глава Васюринского поселения предложил, чтобы была одна единая комплексная. Как развитие агропромышленного комплекса, так и развития социальной сферы. Чтоб молодежь могла реализовать себя в станицах, хуторах. Чтобы человек, отработав трудовой день, мог спокойно вечером выйти с семьей в кафе, посмотреть фильм, сходить в театр.
На сайте одной из партий сообщается, Медведев отметил, что инициатива, с которой к нему обратился глава Васюринского сельского поселения, правильная, ее нужно поддержать. Для этого необходимо объединить источники на федеральном и региональном уровнях.
Этот вопрос будет обсуждаться на одной из дискуссионных площадок XVIII Съезда «Единой России», который пройдет 7-8 декабря в Москве. Этот вопрос будет обсуждаться на одной из дискуссионных площадок XVIII Съезда «Единой России», который пройдет 7-8 декабря в Москве.
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