Дмитрий Медведев приехал в Краснодар

Сегодня, 18 января, в Краснодар приехал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Главная цель визита — совещание по вопросам развития отечественного производства сельскохозтехники и ее приоритетного использования. Оно пройдет на территории машиностроительного завода ООО «КЛААС».

Сообщается, что Медведева в поездке будут сопровождать вице-премьер Дмитрий Козак, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Ожидается присутствие полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова. Встретится премьер-министр и с губернатором Вениамином Кондратьевым.

Подписчики «РВС» сообщают, что вдоль трассы М 4 «Дон» и в Краснодаре выставлены патрули сотрудников полиции. В краевой столице вчера, 17 января, были замечены оперативные наведения порядков. Так, на улице Героев Разведчиков неожиданно стали укладывать асфальт. К приезду ли это Дмитрия Медведева или планово - неизвестно. Но какая разница — премьер-министр уедет, а асфальт-то останется.

Также неизвестно, связан ли приезд высокопоставленной персоны с тем, что вдоль трассы и днем, и ночью горят фонари, о чем в редакцию сообщают подписчики социальных сетей.