Дмитрий Медведев приехал в Краснодар
Сегодня, 18 января, в Краснодар приехал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Главная цель визита — совещание по вопросам развития отечественного производства сельскохозтехники и ее приоритетного использования. Оно пройдет на территории машиностроительного завода ООО «КЛААС».
Сообщается, что Медведева в поездке будут сопровождать вице-премьер Дмитрий Козак, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Ожидается присутствие полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова. Встретится премьер-министр и с губернатором Вениамином Кондратьевым.
Подписчики «РВС» сообщают, что вдоль трассы М 4 «Дон» и в Краснодаре выставлены патрули сотрудников полиции. В краевой столице вчера, 17 января, были замечены оперативные наведения порядков. Так, на улице Героев Разведчиков неожиданно стали укладывать асфальт. К приезду ли это Дмитрия Медведева или планово - неизвестно. Но какая разница — премьер-министр уедет, а асфальт-то останется.
Также неизвестно, связан ли приезд высокопоставленной персоны с тем, что вдоль трассы и днем, и ночью горят фонари, о чем в редакцию сообщают подписчики социальных сетей.
Комментарии
Почаще бы приезжал к нам Дмитрий Анатольевич. И в разные места. - Глядишь бы - весь город и заасфальтировали бы :) А пробок - можно не бояться с этим чудом - https://www.el-velo.ru
нахер он нужен
Денег нет,но вы Держитесь
Больше не нужно приесжать Дмитрий Анатолтевич ...как то после вашего визита по 2 часа стоять в пробках не очень хочется
Из-за его приезда люди еле-еле домой добрались. Не могли хотя бы до обеда всё это организовать. Страна дураков блин.
Почаще бы приезжали наши
Лидеры в станицы и хутора, только без предупреждения
местных чинуш и с деньгами
решать бытовые проблемы сразу. В школах, больницах...
Без предупреждения не могут (или боятся). Им нужен кортеж из 20 машин
денег нет но мы держимся