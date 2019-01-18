Дмитрий Медведев приехал в Краснодар

Дмитрий Медведев приехал в Краснодар
ФОТО: 24smi.org

Дмитрий Медведев приехал в Краснодар

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5 дней назад Дмитрий МедведевКраснодарМедведев в КраснодареПремьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Краснодар

Сегодня, 18 января, в Краснодар приехал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Главная цель визита — совещание по вопросам развития отечественного производства сельскохозтехники и ее приоритетного использования. Оно пройдет на территории машиностроительного завода ООО «КЛААС».

Сообщается, что Медведева в поездке будут сопровождать вице-премьер Дмитрий Козак, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Ожидается присутствие полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова. Встретится премьер-министр и с губернатором Вениамином Кондратьевым.

Подписчики «РВС» сообщают, что вдоль трассы М 4 «Дон» и в Краснодаре выставлены патрули сотрудников полиции. В краевой столице вчера, 17 января, были замечены оперативные наведения порядков. Так, на улице Героев Разведчиков неожиданно стали укладывать асфальт. К приезду ли это Дмитрия Медведева или планово - неизвестно. Но какая разница — премьер-министр уедет, а асфальт-то останется.

Также неизвестно, связан ли приезд высокопоставленной персоны с тем, что вдоль трассы и днем, и ночью горят фонари, о чем в редакцию сообщают подписчики социальных сетей.

Комментарии

Николай
Николай 5 дней назад

Почаще бы приезжал к нам Дмитрий Анатольевич. И в разные места. - Глядишь бы - весь город и заасфальтировали бы :) А пробок - можно не бояться с этим чудом - https://www.el-velo.ru

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-1
веня
веня 5 дней назад

нахер он нужен

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4
Фёдор
Фёдор 5 дней назад

Денег нет,но вы Держитесь

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9
Артем
Артем 5 дней назад

Больше не нужно приесжать Дмитрий Анатолтевич ...как то после вашего визита по 2 часа стоять в пробках не очень хочется

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5
Сергей
Сергей 4 дня назад

Из-за его приезда люди еле-еле домой добрались. Не могли хотя бы до обеда всё это организовать. Страна дураков блин.

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3
Дедушка Сережа
Дедушка Сережа 4 дня назад

Почаще бы приезжали наши
Лидеры в станицы и хутора, только без предупреждения
местных чинуш и с деньгами
решать бытовые проблемы сразу. В школах, больницах...

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0
Ален
Ален Дедушка Сережа 4 дня назад

Без предупреждения не могут (или боятся). Им нужен кортеж из 20 машин

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3
Фатима
Фатима 3 дня назад

денег нет но мы держимся

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2