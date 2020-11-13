До 1 декабря продлен режим повышенной готовности

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал соответствующее постановление.

По-прежнему необходимо соблюдать масочный режим во всех общественных местах скопления людей, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов и иных зданий, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также на свежем воздухе.

Граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Лицам старше 65 лет и жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями нужно соблюдать режим самоизоляции.

Запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей, за исключением случаев, прописанных в постановлении, до сих пор сохраняется. Число участников деловых мероприятий ограничивается количеством в 100 человек.