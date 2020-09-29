До конца года продлен срок перевода пенсий на карты "Мир"

До конца года продлен срок перевода пенсий на карты

До конца года продлен срок перевода пенсий на карты "Мир"

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11 дней назад Газета РВСКарта мирКарта мир 31.12.2020МирПенсииПенсии Мир

До 1 июля планировалось перевести на карты “Мир” всех получателей социальных пособий и пенсионеров. Далее из-за эпидемиологической обстановки срок перехода продлили до 1 октября, сегодня, 29 сентября, директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" сообщила, что срок вновь переносится - теперь до 31 декабря.

Директор отметила, что большинство получателей уже перешли на карты “Мир” и ими пользуются. Но есть еще и те, кто карты не получил. Именно поэтому приняли такое решение - продлить срок.

“Мы полагаем, что этого времени достаточно: банки смогут выполнить все свои обязательства”, - пояснила Алла Бакина.

С нового года на эти карты будут зачислять не только пенсии, но и иные социальные выплаты из Пенсионного фонда. Например, ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, пособия по беременности и родам, а также выплаты при рождении третьего или последующих детей.

В то же время при желании люди и дальше смогут получать пенсию на сберкнижку или на почте, это не запрещено. Через банк на сегодняшний день выплаты получают 68 %.

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