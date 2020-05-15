До октября договор ОСАГО может быть заключен без техосмотра

13 мая Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, согласно которому с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра.

Послабление связано с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах РФ не работают станции техобслуживания и водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО.

Мера носит временный характер.

Страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены ограничений, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра. Правительство РФ вправе продлить указанные сроки, но не более чем на 90 дней.