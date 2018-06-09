Дочь «Робинзона» рассказала, почему ее отец живёт в таких условиях

Дочь Юрия Герасимова решила рассказать свою историю:

«В начале хочу упомянуть о добродетельных соседях, которые так ревностно отстаивают права Юрия Герасимова. Они прекрасно знают его, поскольку многие годы проживали по соседству — в курсе, что он — человек пьющий, алкоголик. Но возникает вопрос, почему соседи так же ревностно не били тревогу, когда дочь Юрия Герасимова росла в неблагоприятных условиях, в антисанитарии, с родителями-алкоголиками, которые не заботились о ее потребностях, не говоря уже о воспитании. Она часто была голодная по их вине, без должного присмотра, наблюдала ужасные сцены драк, насилия, слышала ругань и постоянные маты.

Воспоминания испорченного детства остались неизгладимыми в памяти дочери Юрия. Где же были эти добродетельные соседи? Почему они не били тревогу, когда маленький ребенок находился в опасной ситуации? Кем бы она выросла, если бы пошла по стопам своих родителей? Очередной элемент низшего слоя общества? А теперь, оказывается, у нас алкаши в почете — их нужно защищать, поощрять — они не исправятся, будут тунеядцами. Какие у нас люди! Душевные!

Неправда, что помощника у Юрия Герасимова нет — ему помогает сестра и ее муж. К слову сказать, и «нерадивая» дочь с зятем тоже не безучастны к жизни этого человека, которого сложно назвать «папа».

Любопытно, а кто- то задумался, почему у человека в 57 лет такое плохое здоровье: он еле передвигает ноги, слепой на один глаз, без зубов, с гепатитом. Почему он так ужасно выглядит, ведь это еще не старость? Не потому ли, что мужчина всю свою жизнь пил — еще смолоду? Не задумываясь о здоровье, о будущем, о том, какой пример он подает ребенку. Большую часть своей жизни Юрий не работал, а то, что когда-то зарабатывал (это было очень давно), в основном, поглощала бутылка. В это время его ребенку нужны были новые сапожки, ведь она по морозу ходила в разорванных обносках, которые вечерами пыталась слепить в кучу суперклеем.

Также он водил свою дочь по притонам алкашей, соответственно, находясь в алкогольном опьянении. А каково было девочке учиться в школе, когда одноклассники косо смотрели из-за внешнего вида, обзывали «бомжихой»? В подростковые годы дочь испытывала унижения, оскорбления в грубой форме от Юрия Герасимова.

Единственный человек, который заботился и переживал о девочке, была бабушка. Она не хотела допустить, чтобы внучка пошла по стопам родителей.

Но вы спросите — как же он жил? Очень просто: за счет женщин. Сначала это была мать, затем — жена. В те моменты, когда супруга его выгоняла из дома — он возвращался к маме, сидел на шее у пенсионерки, ветерана войны.

После смерти матери Юрий вернулся к бывшей жене, а после ее кончины — подсел на шею своей сестре, которая вместе с супругом так и тянет его по сей день за счет того, что отрывает честно заработанные деньги из своей семьи.

По поводу дома, где он проживал, который «нерадивая» дочь продала, не отдав ему ни копейки? А кому, извините, отдавать — алкашу, который в тот же миг все бы это пропил? Этот дом, находящийся по ул. Школьной, никогда «жертве» не принадлежал, более того, он даже не был совместно нажитым имуществом. В 1993 году супруги развелись, причиной тому стало жестокое обращение Юрия с пасынком. Тогда суд не дал мужчине никакой части от дома, поскольку он не имел на него прав. Алименты он тоже не платил.

Неправда, что зять лишь однажды привозил дрова, как рассказывает Юрий. Молодой человек построил этот дом, а не поставил вагончик. Дом является жилым, там есть печка, которая зимой отапливает его — можно готовить еду. В прежнем доме мужчина также топил дровами, но там была буржуйка, которая еще и коптила помещение.





Да, на даче, где проживает мужчина, сейчас нет электричества. Но Юрию Герасимову оно нужно только для одной цели — смотреть телевизор. Кто же будет оплачивать счета? Дочь, точнее — ее муж. Последний и так 7 лет платил за коммунальные услуги, ухаживал за участком, где жил Юрий, привозил ему продукты, дрова. За это время зять ни разу не услышал доброго слова — только оскорбления.





Дом, по наследству, достался дочери Юрия Герасимова и ее старшему брату. Они его продали на законных основаниях. На вырученные деньги брату решили приобрести дачу. По его желанию. Сестра с супругом купили участок, построили каркасный дом, сейчас оформляют документы. И они же позаботились о Юрии, чтобы он не остался на улице. Если все так плохо, то как же он выжил? Не умер с голода, не замерз? Его дочь виновата, что он всю свою жизнь пропил?

Это неправда, что распри начались из-за веры! Они были всю сознательную жизнь дочери из-за алкогольной зависимости родителей, которые не занимались воспитанием ребенка.

И условия на даче лучше тех, которые были в предыдущем месте жительства мужчины. Главное, чем возмущен Юрий — нет электричества, и он не может смотреть телевизор.

Достоверность каждого написанного слова может подтвердить сестра Герасимова.

Юрий — алкоголик, тунеядец, живущий за счет других. С помощью вранья он просто попытался добиться какого-то особого отношения к себе».





Материал о Динском "Робинзоне Крузо" можно прочесть здесь: http://gazeta-rvs.ru/news/pochemu-muzhchina-iz-dinskoy-stal-robinzonom-kruzo