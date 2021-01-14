Дочь ветерана заметила ошибку на мемориальном стенде

Дочь ветерана заметила ошибку на мемориальном стенде

Дочь ветерана заметила ошибку на мемориальном стенде

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позавчера Аллея Славы ДинскаяГазета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаОрден Славы

Динчанка заметила неточность на мемориальном стенде, что расположен на Аллее Славы.

«Я дочь ветерана Великой Отечественной войны и мне обидно, что совершена грубая ошибка на мемориальной доске, а там фамилия моего отца. Изображен орден Отечественной войны, а написано: кавалеры ордена Славы (и перечислены имена жителей района, удостоившихся этой награды. – Ред.). Это кто же так сделал? Раньше было все правильно, но, наверное, была реконструкция и произошел этот казус».

Женщина пояснила, что надеется на исправление досадной ошибки. Выяснилось, что оформление памятных стендов – это работа администрации Динского поселения. Мы передали им обращение дочери ветерана. 

Если перевести кратко ответ ведомства, который нам пришел: изображение ордена – это лишь «обобщенный символ героизма и отваги», который «не имеет отношение к текстуальной части».

На просьбу уточнить, действительно ли ошибка не признана и не будет исправлена, нас отослали к первоначальному тексту ответа. Вот как дословно он звучит:

«На Аллее Славы имеется факт размещения на пилонах, посвященных Великой Отечественной войне, Ордена Отечественной войны. Данный орден на каждом из вышеуказанных пилонов символизирует отношение стендов к тематике Великой Победы и на каждом из них используется как обобщенный символ героизма и отваги солдат, прошедших эту войну и своим содержанием относится не к текстуальной части, а к художественной части его оформления».

Для справки

Орден Славы Имеет три степени, высшей считается 1-ая. Учреждена она 8 ноября 1943 года одновременно с орденом «Победа» для поощрения рядовых, сержантов и младших лейтенантов авиации. Знак вручали только людям за личные заслуги на фронтах – красноармейские и морские соединения не награждались.

Первым воинским орденом стал орден Отечественной войны, учрежденный 20 мая 1942 года. Награда состоит из двух степеней, высшей считается 1-ая степень.
Особенность ордена Отечественной войны состоит в том, что через десятки лет после окончания войны возобновилось его изготовление и массовое награждение — в канун 40-летия Победы его вручили всем фронтовикам.

Комментарии

Гость
Гость 19 часов назад

Да, уж! Как говорится- ни сшить, ни распороть!!!

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