Договор долевого участия. Что должны знать и дольщик, и застройщик?

В последнее время увеличилось количество судебных споров о взыскании с компаний-застройщиков неустойки за несвоевременную передачу дольщику объекта долевого строительства.

Чаще всего таким объектом является квартира в многоквартирном жилом доме.

Журналист "РВС" пообщалась с юристом Аллой Геоней, которая рассказала, как уберечь себя от данной ситуации и дольщику, и застройщику.

"Как выяснилось, не только застройщики нарушают права граждан, не соблюдая оговоренные в договоре долевого участия сроки, но и граждане стали злоупотреблять правом на получение неустойки.

Такое недобросовестное поведение участников долевого строительства влечет за собой крайне неблагоприятные последствия для застройщиков, в отношении которых возбуждаются исполнительные производства, процедуры банкротства и т. д.

В связи с ухудшением материального положения застройщиков-работодателей начинаются и социально неблагоприятные последствия для обычных людей, которые являются сотрудниками этих компаний (задержка заработной платы, безработица).

К счастью, Федеральный закон № 214-ФЗ* защищает не только граждан, но и застройщиков", - объясняет юрист.

Она также рассказывает, что для того, чтобы обезопасить себя от недобросовестных дольщиков, избежать необоснованного привлечения к ответственности и сохранить репутацию, застройщик должен своевременно** и надлежащим образом*** направить участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Делается это в соответствии с договором о готовности объекта долевого строительства к передаче. Также нужно предупредить участника долевого строительства о необходимости принятия объекта и о последствиях его бездействия.

Дольщик, получивший сообщение застройщика о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором о готовности объекта к передаче, обязан приступить к его принятию в предусмотренный договором срок. Если такой срок не установлен – в течение семи рабочих дней со дня получения указанного сообщения.

Что, если дольщик уклоняется от принятия объекта в установленный срок или отказывается от его принятия (за исключением случая, когда участником долевого строительства предъявлено застройщику требование о составлении акта о несоответствии объекта установленным требованиям к качеству)? Тогда застройщик по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства участнику, вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства.

При этом все риски относительно проблем с домом переходят к участнику долевого строительства со дня составления одностороннего акта или иного документа о передаче объекта.

Указанные меры могут применяться только в случаях:

если застройщик имеет сведения о том, что дольщик получил сообщение;

заказное письмо возвращено с сообщением об отказе адресата от его получения или в связи с отсутствием его по указанному им почтовому адресу.

Из этого следует, что ключевым моментом доказывания в случае судебного разбирательства будет считаться факт направления дольщику сообщения о готовности объекта и необходимости его принятия.

О последствиях уклонения от подписания акта приема-передачи объекта юрист рекомендует предупредить дольщика при заключении договора, включив в его текст соответствующий пункт.

*№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

**Своевременно – это не менее чем за месяц до наступления установленного договором срока передачи объекта долевого строительства или в случае, если договором предусмотрен срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства, не менее чем за четырнадцать рабочих дней до наступления срока начала передачи и принятия.

***Надлежащим образом – по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному участником долевого строительства почтовому адресу или вручить лично под расписку. Эти два условия четко регламентированы законом.