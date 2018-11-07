Долг россиян за ЖКХ могут передать коллекторам

«Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» заинтересована в том, чтобы взять на себя обязательства по взысканию долгов россиян в сфере ЖКХ, которые сейчас составляют около 500 млрд рублей.

Как отметил руководитель агентского комитета ассоциации Виктор Семендуев, сейчас поставщики услуг ЖКХ передают коллекторам не более 5 % от суммарной задолженности россиян. При этом эффективность их собственного взыскания долгов с населения невысока. По словам Семендуева, на досудебной стадии она находится на уровне 5-10 %, на судебной стадии —15-20 %.

Эксперты считают, что привлечение коллекторов к сбору долгов по ЖКХ может вызвать социальную напряженность, так как граждане не привыкли к вмешательству в подобные вопросы профессиональных взыскателей.

А вот в «Мосэнерго» и «Росводоканале» уже задумались над тем, чтобы передать долги россиян коллекторам.