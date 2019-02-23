Долги мешают Динскому поселению воплощать задуманное

19 февраля 2019 года состоялась открытая сессия Совета депутатов Динского поселения.

В рамках мероприятия глава поселения отчитался о проделанной работе за 2018 год.

Основой исполнения вопросов местного значения является бюджет поселения. Его доходная часть формируется за счет собственных доходов – это земельный налог и налог на имущество физических лиц. В бюджет поселения поступает 100 %. Также составляющими бюджета являются: налог на доходы физических лиц, единый сельскохозяйственный налог и доходы от продажи и от сдачи в аренду муниципального имущества.

Доходы бюджета Динского сельского поселения Динского района на 2018 год были запланированы в объеме 177 млн 429 тысяч рублей, в том числе собственные доходы – 133 млн 240 тысяч рублей.

По итогам работы за 2018 год бюджет поселения в части исполнения собственных доходов выполнен на 103,1 %, темп роста собственных доходов к аналогичному периоду предыдущего года составил 95,6 %.

Недоимка по всем имущественным налогам сокращена за прошедший год на 5 млн 351 тысячу рублей.

Также глава Динского сельского поселения озвучил, что в 2018 году администрация столкнулась с серьезной проблемой, которая появилась в результате введения льготы по земельным участкам ИЖС до 6 соток и переоценки в сторону снижения кадастровой стоимости по всем видам имущества. Данные изменения в российском законодательстве привели к выпадающим доходам.

На начало 2018 года задолженность по исполнительным листам составляла 38 млн 530 тысяч рублей. Только ПАО «Кубаньэнерго» основной долг составил 28 млн 523 тысячи рублей. На конец 2018 года сумма долга снизилась и составила 36 млн 876 тысяч рублей.

Расходная часть бюджета Динского сельского поселения за 2018 год исполнена на 95,7 % от плановых назначений и составила 178 млн 118 тысяч рублей.

В 2018 году Динское поселение приняло участие в программах:

строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог;

государственная программа Краснодарского края «Безопасные и качественные дороги»;

формирование современной городской среды.

Все это позволило в 2018 году дополнительно привлечь в бюджет поселения субсидий из краевого и федерального бюджетов в сумме 43 млн 55 тысяч рублей. В результате доходная часть бюджета составила 180 млн 501 тысячу рублей.

На 2019 год запланировано немало работ. Большая их часть поможет решить наболевшие вопросы станичников.

В 1 квартале 2019 года планируется вхождение в программу Краснодарского края «Развитие культуры» на получение софинансирования на ремонтные работы Дома культуры на улице Красной.

В рамках участия в государственной программе Краснодарского края планируется капитальный ремонт дорожной сети на ул. Коммунальной от ул. Гоголя до ул. Садовой протяженностью 3 км 108 м с обустройством тротуаров, перильных ограждений, пешеходных переходов, знаков и дорожной разметки.

Большое внимание будет уделено ремонту дорог в гравийном исполнении.

Грейдирование дорог будет проведено с применением нового материала на улицах и в переулках: Энгельса, К. Маркса, пер. Маяковского, пер. Московском, Крестьянской, Лермонтова, Лесной, Офицерской, пер. Левитана, Тельмана, пер. Бондаря, Щорса, Кочетинской протяженностью более 8 км.

В 2019 году планируется продолжить благоустройство Комсомольского парка. В ходе сессии свое мнение высказал исполняющий обязанности главы Динского района Евгений Пергун.

«Скажу честно, меня не то чтобы удивило, меня шокировало то, что бюджет действительно маленький. Бюджет 133 миллиона для 40 тысяч населения в сравнительном анализе недостаточный. Мало того, он обременен очень серьезными долговыми обязательствами порядка 45 миллионов рублей при 133 миллионах бюджета, это не обсуждая наличие коммерческого кредита. Это, конечно же, огромный якорь, который не даст возможности никуда двигаться», – озвучил Евгений Пергун.

По его словам, сейчас ведется активный поиск выхода из этой ситуации. Ведь каждая программа подра-

зумевает софинансирование. Это довольно крупные суммы. Также глава муниципального образования обратился к депутатам с просьбой серьезно подойти к вопросу налогообложения. Так как сравнительный анализ показал, что налоговые ставки для жителей Динского поселения значительно ниже, чем для других поселений, что отражается на бюджете.

Работа главы Динского сельского поселения признана удовлетворительной.