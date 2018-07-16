Долгожданный дождь в Динской

Над Динской пролился дождь. Без града. И, что особенно радует, принес прохладу. Так что можно друг друга поздравить.

А вот краснодарцам повезло меньше. В социальных сетях публикуют фото и видео стихии, затронувшей краевую столицу в районе Ростовского шоссе и в Юбилейном микрорайоне. Ветер валил деревья, ветки, повреждеены автомобили. По Уральской автомобили пробирались "по колено" в воде. Затопило и печально известную "Галерею", для которой почти каждый ливень заканчивается потопом.

По улице Вишняковой и в районе Дмитриевской дамбы остановились трамваи. И даже в аэропорту протекла крыша и внутри зала ожидания появились лужи. Затопило Комсомольский микрорайон и Гидрострой и, что неудивительно, Музыкальный микрорайон.

В соседнем Кореновске сильнейший дождь затопил улицу Красную.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода ожидается до конца месяца. А затем снова накроет сорокаградусная жара.