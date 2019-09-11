Дольщики дома под снос в Динской: «Мы остались нищими и на улице»

В редакцию «РВС» обратилась одна из дольщиц дома на улице Красной, который должны снести.

Женщина пожелала остаться анонимной и рассказала, что для людей, вложивших деньги в строительство данного дома, значит этот снос.

«Проверяли нам это строительство, проверяли — и фундамент, и сам дом. Платила за это деньги бешеные. Все законно тогда было. В итоге люди купили квартиры, и теперь на тебе — сносят. А как же мы? Останемся на улице?!» - сетует женщина.

Как она рассказывает, всего дольщиков 30. И у каждого своя история.

Например, одна женщина продала дом и купила в строящейся многоэтажке 2 квартиры — себе и дочери. Потратила абсолютно все сбережения. В итоге теперь живет у родственников, так как других вариантов попросту нет. Люди, считай, остались на улице.

Другой случай — молодая семья вложила в строительство материнский капитал. У них двое маленьких детей. 5 лет ждали свою квартиру — в итоге тоже остались ни с чем.

«Куда нам теперь идти? В какие двери стучаться? Когда строили — законно все было? А теперь миллион недочетов нашли. Что с людьми-то будет? Или это никого не интересует?

Состояние такое: пойти на 5 этаж в «свою квартиру» и, пока ее еще не снесли, сигануть вниз. Но это того, конечно, не стоит.

Пока все эти тяжбы были, как-то надеялись, верили. А когда увидели собственными глазами, что начали разбирать дом, попросту весь мир рухнул для нас.

Скорее всего, застройщик ничего нам не возместит. Надеемся, что хоть государство не бросит нас в беде. Ведь мы такие же люди», - надеется женщина.

Дольщики написали коллективное заявление в полицию и прокуратуру.

В Динском районном отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю журналисту «РВС» пояснили, что к ним поступил исполнительный лист о сносе. Работы по демонтажу здания возложены на застройщика (должника).