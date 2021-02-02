Должен ли врач надевать бахилы при входе в дом к пациенту?

Когда человек заболел, вызывают врача на дом. В экстренных ситуациях звонят в скорую.

Врач приедет на вызов, проведет осмотр, выпишет лекарства, а возможно, и госпитализирует больного. Каким бы ни был результат его действий, он придет в ваш дом. И вот тут некоторые люди возмущены: “Почему доктор не разулся?” “Почему без бахил?” ”Без тапочек?” “Без сменной обуви?” “Почему?!”

Для того чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к главврачу Динской ЦРБ Сергею Чикишеву.

Он объяснил, что в России нет ни одного нормативного акта, обязывающего медиков надевать бахилы при оказании помощи на дому.

Участковый врач или фельдшер скорой помощи обязан соблюдать нормы гигиены. Прежде чем осмотреть пациента или проделать какую-то медицинскую процедуру, он должен на свое усмотрение: вымыть руки, продезинфицировать их специальным раствором или надеть перчатки.

Но! Исходя из приоритетности в первую очередь врач обязан оказать медицинскую помощь. Медработники не относятся к категории обслуживающего персонала. Врач или фельдшер бригады скорой помощи приходит к больному не в гости, а как профессионал, которого нельзя заменить никем иным. Он должен оказать квалифицированную медицинскую помощь. Но не обязан учитывать чьи-то интересы или претензии личностного характера, к которым относится требование надеть бахилы при входе в дом.

Тому, кто вызывает врача на дом, необходимо обеспечить условия для оказания помощи: точно указать адрес, открыть входную дверь, предоставить доступ к больному, не создавать никаких помех.

Если хозяин квартиры считает, что уличная обувь не подходит для перемещения по его жилищу, он должен решить этот вопрос самостоятельно. Привлекать к этому медиков не нужно, чтобы не отвлекать их от выполнения ими прямых служебных обязанностей.

Для защиты пола можно воспользоваться следующими способами:

снять ковровое покрытие;

застелить пол бумагой или каким-то другим материалом;

вымыть полы после ухода врача.

Что касается масок, в условиях нынешней эпидемиологической обстановки использование медицинской маски как самим больным, так и медицинским работником является очевидным. Они являются обязательными к применению.