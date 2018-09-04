Домовладения отключают от газа. Не коснется ли это вас?

В данный период проходит подготовка к отопительному сезону 2018-2019 годов. ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» совместно с АО «Газпром газораспределение Краснодар» проводят мероприятия по отключению от газоснабжения абонентов, нарушивших условия договора поставки газа в части его своевременной оплаты.

К концу августа 2018 года во всем Краснодарском крае от газоснабжения отключены более 6000 должников. Только в конце августа 2018 года отключено более 1,5 тысячи домовладений и квартир. Планируется продолжить массовые отключения и до конца сентября прекратить подачу газа всем абонентам-должникам, нарушившим условия договора поставки.

Чтобы не попасть в их число, заранее узнайте, нет ли у вас задолженности. Сделать это можно, позвонив по телефону +7(958)709-03-55.

Если же вы не потребляете газ, в том числе в случае непроживания или непребывания по адресу газоснабжения, то необходимо подать официальное заявление с приложением подтверждающих документов или ежемесячно предоставлять поставщику текущие показания прибора учета. Если их не подавать вовремя, то будут производиться начисления расчетным способом. Прекращаются они только после приостановки поставки газа.