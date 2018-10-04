Дошколятам о Правилах дорожного движения

25 сентября 2018 года в поселке Южном, в рамках профилактического мероприятия "Неделя безопасности", которая проходила с 24 по 28 сентября, в детском саду № 17, инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Динскому району с ребятами подготовительной группы была проведена тематическая игра. Она разработана согласно методическим рекомендациям и нацелена на проверку знаний правил дорожного движения.

В ходе данного мероприятия инспектором была проведена беседа о важности соблюдения ПДД, далее ребята показали свои знания в знаках дорожного движения и в завершении с малышами был проведен урок на тему "Безопасный переход через проезжую часть", где ребята поочередно шагали по "пешеходному переходу", разыгрывая разные ситуации на дорогах. В окончании мероприятия дошколята были предупреждены о том, что до семи лет в общественных местах, а тем более около проезжей части они должны находиться только в сопровождении родителей.