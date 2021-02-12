Дошло до суда дело о нападении собак на людей. Обвиняется чиновник

Беспрецедентный случай произошел в Кировском районе Красноярска. Там обнаружили тела четверых людей со следами укусов собак. Завели уголовное дело в отношении чиновника муниципалитета.

Весь 2020 год, как и в Динском районе, кстати, местные жители постоянно жаловались на стаи бродячих животных. Но местная администрация мер не принимала.

Обвиняется в произошедшем чиновник. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело в отношении руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка.

По версии следствия, с октября 2019 года по февраль 2020 года чиновник недобросовестно относился к своим служебным обязанностям.

В результате на улицах города увеличилось число бродячих животных и их нападений на людей. В городе даже вводили режим ЧС, после того как стало известно о гибели 4 жителей и покусах еще двоих.

Его уже заключили под стражу и обвинили в халатности, повлекшей смерть людей из-за нападения собак. В ближайшее время состоится суд.

Напомним, в Динском районе с безнадзорными животными тоже проблемная ситуация – муниципального приюта в крае нет, содержать отловленных псов негде.

Отстреливать животных, как раньше, запрещено. При этом муниципалитет уже несколько раз не смог разыграть контракт на обращение с бездомными собаками (отлов, помещение и содержание в приюте, стерилизацию) – на тендеры просто никто не заявляется.