Досрочный выход на пенсию для многодетных мам

В 2019 году в России стартовала пенсионная реформа. Пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на 5 лет — ежегодно с шагом 1 год, пока не достигнет окончательных значений 65/60 лет соответственно для мужчин и женщин.

Но теперь по поручению президента для многодетных матерей, родивших 3 и 4 детей, предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Изначально такое право распространяется только на многодетных матерей, имеющих 5 и более детей.

В результате пенсионной реформы все многодетные женщины, родившие и воспитавшие 3 и более детей, получили льготы по возрасту выхода на пенсию. Для них окончательное значение пенсионного возраста составляет:

57 лет — для женщин с тремя детьми (60 – 3 года = 57);



56 лет — для мам с четырьмя детьми (60 – 4 года = 56);



50 лет — для многодетных с пятью детьми и более останется так же, как есть сейчас (60 – 10 лет = 50).

Но, как рассказал начальник управления Пенсионного фонда России в Динском районе Денис Жиглов, льготы для мам 3-4 детей в ходе реформы начнут действовать не сразу. Из-за того, что пенсионный возраст будет повышаться ступенчато (поэтапно), они не смогут досрочно выйти на пенсию в возрасте 56 и 57 лет до тех пор, пока общеустановленный пенсионный возраст для женщин не превысит соответствующие значения (а это будет соответственно в 2021 и 2023 гг.). Например, в 2019-2020 гг. эта категория женщин будет выходить на пенсию на общих основаниях при достижении 55,5 года (независимо от того, сколько у них детей).

Возможность стать пенсионером досрочно до 2021 и 2023 года будет действовать только для мам с пятью и более детьми — поскольку эта льгота действует. С 2019 года эта категория женщин также продолжит уходить на пенсию досрочно в 50 лет при условии, что имеется как минимум 15 лет страхового стажа и необходимое количество пенсионных коэффициентов (ИПК).

При этом требования к ИПК тоже будут расти (они увеличиваются уже несколько лет).

С учетом поправок президента к пенсионному законопроекту в 2019-м году женщины в общем случае смогут уйти на заслуженный отдых в 55,5 года. Значит ли это, что многодетным с тремя и четырьмя детьми придется дожидаться соответственно 57- и 56-летия?

Конечно, нет. Они смогут обращаться в ПФР наравне с другими женщинами тоже при достижении 55,5 года. И так будет продолжаться до тех пор, пока женский пенсионный возраст, установленный «на общих основаниях», не превысит эти 56 и 57 лет с учетом графика переходного периода.

То есть фактически воспользоваться новой льготой мамы с четырьмя отпрысками смогут с 2021 года, а с тремя — с 2023-го. После этого пенсионный возраст для соответствующих категорий многодетных повышаться перестанет и остановится на значениях 56 и 57 лет. Для остальных женщин он продолжит повышаться, пока не достигнет в 2028 году возраста 60 лет.

Во сколько лет выход на пенсию, если 5 детей и более?

Для мам с пятью, шестью и более детьми еще до новой пенсионной реформы действовали льготные правила выхода на пенсию. Поэтому по новому закону для них ничего не поменяется — они по-прежнему смогут выходить на пенсию в 50 лет, как это предусматривается п. 1 части 1 статьи 32 закона «О страховых пенсиях», при условии, что они воспитали этих детей не менее чем до достижения 8 лет, без лишения на них родительских прав или отмены усыновления.

Однако и для этой категории женщин из года в год будет меняться требуемое число пенсионных баллов — так же, как и для всех остальных россиян.