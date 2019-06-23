Достойные результаты на первенстве ЮФО по полиатлону

14-16 июня в г. Горячий Ключ прошло первенство Южного Федерального Округа (ЮФО) по полиатлону. Соревнования проводились по трём возрастным категориям: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Динской район представляла команда ДЮСШ №1, которая заняла II место, уступив команде из города Краснодара.

Результаты выступлений спортсменов: I место - Шимон Виолетта, Серова Алена, Божкова Олеся;

III место - Морозова Влада, Павлов Виталий, Волкова Полина.

Команду подготовили тренеры-преподаватели ДЮСШ №1 - Власкин В.И., Власкина Т.В., Алехин Н.И.