Достойные результаты на первенстве ЮФО по полиатлону
14-16 июня в г. Горячий Ключ прошло первенство Южного Федерального Округа (ЮФО) по полиатлону. Соревнования проводились по трём возрастным категориям: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Динской район представляла команда ДЮСШ №1, которая заняла II место, уступив команде из города Краснодара.
Результаты выступлений спортсменов: I место - Шимон Виолетта, Серова Алена, Божкова Олеся;
III место - Морозова Влада, Павлов Виталий, Волкова Полина.
Команду подготовили тренеры-преподаватели ДЮСШ №1 - Власкин В.И., Власкина Т.В., Алехин Н.И.
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