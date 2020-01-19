Дотла сожгли вахтовые автобусы, на которые ранее напали неизвестные

Дотла сожгли вахтовые автобусы, на которые ранее напали неизвестные

Дотла сожгли вахтовые автобусы, на которые ранее напали неизвестные

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12 часов назад Бандитизм в Динском районеБемпределГазета РВСДинской районНовостиНовости Динского районаПодожгли автобусы в ПластуновскойЧП в Динском районе

На днях "РВС" сообщала о том, что вечером 15 января на 6 пассажирских вахтовых автобусов, которые обслуживают одну из крупных компаний, было совершено нападение.

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Как оказалось, это не конец истории. В ночь с 18 на 19 января неизвестные сожгли 7 автобусов этого же перевозчика в разных населенных пунктах. Информацию предприятие подтвердило.

В Динском районе сгорели 2 автобуса. Они находились в станице Пластуновской на ул. Гоголя на базе ремонта грузовиков. Все произошло около 3 часов ночи.

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"Взрывы ночью были страшные, - сообщает подписчик. - Два пожарных расчета почти час тушили. Сейчас полиция обходит дома, ищут свидетелей. Рассказывают, что приехали три человека, избили охранника и подожгли автобусы".

Аналогичные происшествия зарегистрированы в разных районах края. Автобусы находились на стоянках. В момент возгорания пассажиров и водителей в них не было. По данным фактам проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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"РВС" выясняет подробности произошедшего.

Комментарии

Баян Ширянов
Баян Ширянов 11 часов назад

Наконец-то порядок и стабильность в государстве!Слава Богу, не в 90-ые живём, в наше стабильное время такого не бывает.Наши суды и лично Хахалева не позволят бандитатам творить что хотят!Ура, товарищи!

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10
Л
Л 10 часов назад

Твари

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1
петр
петр 9 часов назад

а напишите ещё одну статью о том какие у нас отзывчивые, профессиональные исполнительные прокуратура, СК, полиция и тд, а то что-то мы в этом начинаем сомневаться

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9
Агриппина
Агриппина петр 8 часов назад

А лучше две-три, а то вдруг ещё одной не хватит, и сомневающиеся останутся)

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5
Гость
Гость 7 часов назад

Что значит ранее напали неизвестные ??? Все знают кто это устраивает ! Где полиция ? Что ещё должно произойти и какая огласка должна быть , чтоб этим двум братьям Джафаровым и их банде срок дали ??

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6
Агриппина
Агриппина 6 часов назад

Да что это за братья-то? Всем известные бандиты? Это что, история на манер цапковской, что ли, когда "все всё знают, но никто ничего сделать не может"?
Кошмар какой-то :((

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4
сеня
сеня 6 часов назад

Да братьев таких полно, но для того, чтобы их останавливать и существует полиция, а вот почему она не исполняет свои обязанности, вот это большой вопрос.

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5
Сергей
Сергей 6 часов назад

Да потому -что МУСОРА!

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2