Драка в кафе в Новотитаровской закончилась стрельбой

В редакцию «РВС» обратились жители Новотитаровской с просьбой помочь найти свидетелей драки и стрельбы из пистолета, произошедших в кафе «Таверна» в Новотитаровской в ночь с 9 на 10 ноября 2018-го года.

По словам родителей одного из участников произошедшего, случилось следующее:

- В кафе в этот день отдыхало много людей. За соседними столиками оказались две мужских компании. Одна компания - трое молодых парней, один из которых — наш 19-летний сын, они отмечали день рождения и еще одна — двое взрослых мужчин. Взрослые стали задирать парней на пустом месте. Внешний вид их не понравился, не так сидели они. Но парни не реагировали. Потом все вышли на улицу покурить, там мужчина из второй компании стал угрожать парням пистолетом, одному из них навел пистолет на колено, затем выстрелил в воздух. Потом вроде бы все успокоилось, все зашли внутрь. Вышли покурить еще раз. И тот мужчина, который угрожал пистолетом, снова стал оскорблять парней и в итоге ударил по лицу так, что сломал челюсть.

Все это происходило при множестве свидетелей.

Полицию не вызывали, все успокоились и разошлись по домам.

Уже утром 10 ноября оказалось, что щека у сына распухла, мы обратились в больницу. Оказалось, у него сломана челюсть. Сделали операцию, он теперь ни на занятия ездить не может, ни разговаривать, ест через трубочку. Врачи говорят, что на восстановление потребуется где-то полтора месяца.

Мы обратились в полицию, написали заявление. И очень хотим найти свидетелей произошедшего. Это же все-таки не банальная драка, когда разошлись и забыли. Ведь парням нашим угрожали пистолетом! И хорошо, что он выстрелил в воздух, а если бы в человека?

Все, кто видели, что случилось, звоните по номеру 8(918)444-88-63.

«РВС» удалось связаться и со второй стороной конфликта.

За комментарием о произошедшем мы обратились в кафе. Оказалось, что им владеет семья одного из участников драки, как раз того, который стрелял. Мужчина приехал в редакцию, чтобы рассказать свою версию того, что случилось в пятницу вечером:

- Мы сидели в кафе с моим другом, выпивали. В какой-то момент к нам подошли трое молодых парней. Тот, который в итоге пострадал, его брат и их друг. Друга мы знали, поэтому мы стали сидеть вместе. Распивали спиртные напитки, играли в карты, боролись на руках. Потом один из них стал проявлять свое высокомерие, высказываться в том ключе, что у него крутые родители, которые являются влиятельными людьми в Новотитаровской. Мы сказали, что нам все равно. После проигрыша в борьбе на руках, он предложил выйти и проверить свои силы в кулачном бою. И мы вышли. Стояли, курили, и он предложил мне его ударить, спровоцировал на удар. И я ударил. Но не кулаком, а ладонью. У меня синяк на руке остался, и под глазом тоже – всем досталось. Я пошел к машине, все за мной. Решил их отпугнуть от себя, чтобы не продолжать конфликт. Достал свой травматический пистолет, у меня имеется на него разрешение и все необходимые документы. Выстрелил один раз вверх и сказал всем отойти от меня. Они не испугались, а подошли и стали просить показать пистолет. В этот момент друг того парня, которого я ударил по лицу, выхватил пистолет из рук и стал хаотично стрелять вверх. Четыре выстрела. После я забрал пистолет, положил в машину и мы все вернулись в зал и продолжили выпивать за одним столом.

Мы потом уехали, эти парни остались в кафе.

Вчера, 11 ноября, меня вызвали в полицию и я давал показания. После чего подошел к отцу этого парня, предложил полностью оплатить все расходы, связанные с лечением. Выразил готовность идти на примирение, извиниться перед ним, если нужно – публично. На что получил резкий отказ.

Мне хотелось бы, чтобы все успокоилось. Потому что в произошедшем участвовали все.

Мужчина предоставил скриншоты с записей видеонаблюдения, которое ведется в кафе. На них видно, что молодые люди сидели вместе за одним столом.

В пресс-службе отдела МВД по Динскому району так прокомментировали данное происшествие:

- Обращение граждан зарегистрировано, ведется проверка. Решение пока не принято.