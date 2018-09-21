Дрифт в Комсомольском парке — не нарушение ПДД?

Еще в августе в «РВС» прислали видео, на котором «восьмерка» дрифтует в Комсомольском парке по аллеям. Мы сразу же разместили его в нашем Instagram. Возмущению читателей не было предела: «Совсем уже обалдели! Надеюсь, эти «понты» без наказания не останутся. Там же детишки, мамочки с колясками гуляют, да и вообще, зачем заезжать-то на машине?! Народ деградирует», - возмутилась девушка под ником diana_kolesnikova_gordey.

ga_la-la поддержала предыдущего комментатора: «Да и видимо никто им не говорил, что тротуар сделан для пешеходов и там бегают детки. Штрафом наказать этих беспредельщиков, там и цветнику досталось по ходу».

«За такие развлечения нужно сразу пожизненно лишать прав, чтоб неповадно было», считает leno4ka_marnavkina_.

По данному инциденту, на основе публикации видео, директор парка Владимир Воронин обратился в ГИБДД.

В сентябре он получил ответ ОГИБДД ОМВД по Динском району:

«Из размещенного в сети «Instagram» видео невозможно установить факт нарушения Правил дорожного движения.

Производство по делу об административном правонарушении прекращено, в связи с недостатком доказательств».

Журналист связался с директором МБУК «Динской парк» Владимиром Ворониным, который дал комментарий по этому вопросу: «Такая ситуация недопустима. Сейчас мы уже приняли меры, чтобы транспорт не смог заехать на территорию парка. Также хотелось бы получить разъяснение от правоохранительных органов, являются ли пешеходные дорожки в парке тротуаром? Попадает ли езда по ним под санкции статьи 12.15, части 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях?».