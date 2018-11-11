ДТП можно будет оформить через приложение

Правительство планирует провести эксперимент, в ходе которого обмен информацией о ДТП будет проходить в электонном виде.

Детали аварии отправить страховой компании можно будет с помощью приложения "Помощник ОСАГО". Разрабатывает приложение Центробанк.

Начнется эксперимент с Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. Участие примут: Минкомсвязь, ЦБ, МВД, Российский союз автостраховщиков и сами водители.

В документе указано, что водители могут использовать приложение в том случае, если между ними нет разногласий по поводу ДТП и причиненного вреда. Электронное извещение с простой электронной подписью приравнивается к аналогичному бумажному документу с подписями участников ДТП.

Но пока приложение еще разрабатываеся, когда оно начнет полноценно функционировать — информации пока нет.