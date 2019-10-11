ДТП на М 4

10 октября, примерно в 15 часов, произошло массовое ДТП на трассе М 4 «Дон» в районе развязки на Новотитаровскую по направлению из Краснодара в Ростов

Очевидцы сообщили в «РВС» о том, что на проезжей части, на средней полосе валялся крупный предмет, создававший аварийно-опасную обстановку.





Объезжая его, сначала в автомобиль марки Hyundai врезалась «Газель». Водители остановили авто и ожидали полицию. Пассажирами иномарки были несовершеннолетние дети.

Через несколько минут в стоявший на проезжей части Hyundai влетел мотоцикл Yamaha. От удара он загорелся и его пришлось тушить водой. Пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Как удалось узнать журналистам «РВС», ими оказались мужчина и женщина из Москвы. Мужчине - 60 лет. По сведениям нашего источника, у женщины перелом копчика, колена. Поначалу, пребывая в шоковом состоянии, она сама передвигалась. У мужчины перелом ребра, контузия и сотрясение мозга. Остальные участники ДТП не пострадали. Иномарка получила серьезные повреждения.

Как нам сообщили в ГИБДД, 10 октября в 15.20 водитель, управляя мотоциклом Yamaha, двигался в сторону Динской, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, стоявшим на средней полосе. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Он получил телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы. Пассажир мотоцикла получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы. Оба пострадавших госпитализированы в Динскую ЦРБ.

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