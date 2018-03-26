ДТП: один погиб, пострадали более 10 человек.

Сегодня, 26 марта, в 5.45 в районе станицы Васюринской на трассе «Краснодар – Кропоткин» произошло серьезное ДТП. 23-летний водитель ВАЗ-2107 столкнулся с двумя микроавтобусами марки «Форд», в которых находились пассажиры.

Водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте. Известно, что пострадали 11 человек.