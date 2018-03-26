Авария 26 марта около Васюринской. Фото прислал очевидец.
ДТП: один погиб, пострадали более 10 человек.
Сегодня, 26 марта, в 5.45 в районе станицы Васюринской на трассе «Краснодар – Кропоткин» произошло серьезное ДТП. 23-летний водитель ВАЗ-2107 столкнулся с двумя микроавтобусами марки «Форд», в которых находились пассажиры.
Водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте. Известно, что пострадали 11 человек.
Комментарии
В аккурат между братских могил приложились. Впрочем всё как обычно,на том же месте в тот же час стопицотая авария на одном и том же месте.
Это что ещё за бред?Виновник уснул за рулём,призраки усыпили его, что ли?
Ты это расскажи тем,кто остался в этих 150м трассы навсегда.
Забавный народ.А чё Вы минусите? Типа я виноват,что эти могилы никто не хочет раскапывать? Или я виноват,что там постоянно лупятся по необъяснимым причинам?
Забавный Антихрист.На любое ДТП, в любом месте района пишешь один и тот же комментарий про братские могилы и проклятое место, в прошлый раз плёл про Новотитаровскую.Какие ещё необъяснимые причины,уснул водитель, 6 утра - это что, редко бывает???
Мой "друг",это место хорошо видно из моего окна.И я постоянно наблюдаю там такое.А как ты объяснишь,когда среди бела дня,два тела выезжают лоб в лоб и никто не хочет свернуть.Они не спят,они абсолютно трезвые,но выезжают на средину и хреначат лоб в лоб . Я уже сбился со счёта таких камикадзе.
Второй момент.Я не говорю о каждом ДТП в районе,а только о тех местах,где знаю или предполагаю наличие таких могил в соответствии с картами боевых действий. Если ваш мозг не способен этого понимать,то это ваши проблемы. Когда-нибудь ты сам можешь оказаться на месте того,кто сегодня там остался.Благо в нашем районе таких мест предостаточно.
Какая там братская могила? Когда на этом месте последний раз была авария?
Вы ещё спросите, откуда он знает что они были трезвые и т.д. Он же ПРЕДПОЛАГАЕТ..)) Словоблудие и ничего более.