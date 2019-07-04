ДТП под Агрономом: водитель впал в кому (видео)

ДТП под Агрономом: водитель впал в кому (видео)

ДТП под Агрономом: водитель впал в кому (видео)

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1 час назад Газета РВСДинской районДТП в Динском районеДТП под АгрономомИщем свидетелей дтпНовости Динского районаПоселок АгрономПроисшествие

3 июля,  примерно в 12.20, по дороге из Агронома в Краснодар на участке между птицефабрикой и  поселком Зеленопольским произошло ДТП.

Очевидцы написали в «РВС», что  две машины – легковое авто и Газель отнесло к посадке. На месте собралось много людей, медики, полиция.

Подробности произошедшего рассказали родственники водителя легкового авто. После ДТП парень впал в кому. Семья ищет свидетелей, которые помогут установить обстоятельства аварии и призвать к ответу виновных.

- Молодой человек на автомобиле ВАЗ 2112 выехал из дома на работу в город.  За поселком Зеленопольским он ехал в потоке машин. Перед ним были легковой автомобиль ВАЗ 2109, фура и Газель. Водитель  вышел на обгон.  В какой-то момент Газель стала резко разворачиваться.  Водитель  легкового авто не смог уйти от столкновения, врезался  в бок второй машины. После его отбросило в кювет и развернуло.

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Очевидцы утверждают, что  виноват водитель Газели, который стал совершать маневр, не убедившись в безопасности. Обгон на данном участке дороги разрешен.

После того, как машины оказались  в кювете, по словам обратившихся к нам родственников участника ДТП,  произошла потасовка. Пострадавший водитель еще был в сознании, пассажиры Газели, принадлежащие к цыганскому народу, стали кидаться на него и угрожать.  После приезда на место ДТП родственников, конфликт продолжился (данная информация требует подтверждения). 

Водитель фуры видел все произошедшее, просим откликнуться его и других свидетелей.

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Номер телефона для связи: 8(928)88-06-908.

Рано утром 4 июля родственники сообщили, что водитель легкового авто вышел из комы.

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