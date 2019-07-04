ДТП под Агрономом: водитель впал в кому (видео)

3 июля, примерно в 12.20, по дороге из Агронома в Краснодар на участке между птицефабрикой и поселком Зеленопольским произошло ДТП.

Очевидцы написали в «РВС», что две машины – легковое авто и Газель отнесло к посадке. На месте собралось много людей, медики, полиция.

Подробности произошедшего рассказали родственники водителя легкового авто. После ДТП парень впал в кому. Семья ищет свидетелей, которые помогут установить обстоятельства аварии и призвать к ответу виновных.

- Молодой человек на автомобиле ВАЗ 2112 выехал из дома на работу в город. За поселком Зеленопольским он ехал в потоке машин. Перед ним были легковой автомобиль ВАЗ 2109, фура и Газель. Водитель вышел на обгон. В какой-то момент Газель стала резко разворачиваться. Водитель легкового авто не смог уйти от столкновения, врезался в бок второй машины. После его отбросило в кювет и развернуло.









Очевидцы утверждают, что виноват водитель Газели, который стал совершать маневр, не убедившись в безопасности. Обгон на данном участке дороги разрешен.

После того, как машины оказались в кювете, по словам обратившихся к нам родственников участника ДТП, произошла потасовка. Пострадавший водитель еще был в сознании, пассажиры Газели, принадлежащие к цыганскому народу, стали кидаться на него и угрожать. После приезда на место ДТП родственников, конфликт продолжился (данная информация требует подтверждения).

Водитель фуры видел все произошедшее, просим откликнуться его и других свидетелей.





Номер телефона для связи: 8(928)88-06-908.

Рано утром 4 июля родственники сообщили, что водитель легкового авто вышел из комы.