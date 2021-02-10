ДТП с детьми в 2020 году. 789 в крае, 28 в районе. Подробная сводка

Госавтоинспекция Динского района рассказала о дорожно-транспортных происшествиях за прошлый год.

За 12 месяцев 2020 года на территории Динского района зарегистрировано 28 ДТП с участием несовершеннолетних (это на 5 меньше, чем в 2019-м). 5 аварий произошли с детьми, которые не проживают в сельских поселениях муниципалитета (например, ехали из одного города в другой проездом через Динской район).

Всего во всех ДТП 35 детей (как и в 2019-м) получили травмы разной степени тяжести. Погибших нет (как и в 2019-м).

По вине несовершеннолетних случилось 4 ДТП (это 14 %):

3 с участием детей-пешеходов,

1 с участием водителя мото.

При авариях 13 детей были в качестве пассажиров (в 2019-м – 20), 13 – в качестве пешеходов (в 2019-м тоже 13), 1 – в качестве велосипедиста (как и в 2019-м), 1 – в качестве водителя мотоцикла (как и в 2019-м).

«Уязвимыми категориями участников дорожного движения являются дети-пассажиры. С их участием зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых 20 детей получили ранения различной степени тяжести», – отметили в районной Госавтоинспекции.

ДТП с пострадавшими детьми по возрасту:

с 0 до 5 лет – 6 пострадавших;

с 6 до 10 лет – 14 пострадавших;

с 11 до 15 лет – 15 пострадавших.

Из них 23 являются учащимися школ и 8 – воспитанниками детских садов.

ДТП с пострадавшими детьми по времени суток:

с 00.01 до 7.00 – 1 ДТП;

с 7.01 до 11.00 – 1 ДТП;

с 11.01 до 17.00 – 15 ДТП;

с 17.01 до 00.00 – 11 ДТП.

«Наибольшее количество аварий с пострадавшими детьми зарегистрировано с 11 до 17 часов. Основной причиной ДТП с участием детей-пассажиров стал выезд на полосу встречного движения, с участием детей-пешеходов – нарушение правил проезда пешеходного перехода и переход проезжей части в неустановленном месте», – рассказали в ведомстве.





ДТП с пострадавшими детьми по времени суток по дням недели:

понедельник – 3;

вторник – 9;

среда – 3;

четверг – 4;

пятница – 1;

суббота – 5;

воскресенье – 1.

«Наиболее аварийно-опасным днем недели является вторник. В связи с этим запланированы комплексные отработки населенных пунктов в указанные дни и указанное время», – сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП с участием детей по месяцам

Январь

На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 5 ДТП с участием детей, при которых 7 детей пострадали. На дорогах местного значения зарегистрировано 1 ДТП, при котором пострадал 1 ребенок.

Февраль

На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 1 ДТП, при котором пострадал 1 ребенок. На дорогах местного значения ДТП не зарегистрировано.

Март

На автомобильных дорогах федерального и регионального значения ДТП с участием детей не зарегистрировано. На дорогах местного значения зарегистрировано 2 ДТП, при которых пострадали 2 детей.

Апрель

0 ДТП.

Май

На автомобильных дорогах федерального и регионального значения ДТП не зарегистрировано. На дорогах местного значения зарегистрировано 2 ДТП, при котором пострадали 2 детей.

Июнь

На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 2 ДТП, при которых пострадали 2 детей. На дорогах местного значения ДТП не зарегистрировано.

Июль

На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 2 ДТП, при которых пострадали 3 детей. На дорогах местного значения зарегистрировано 2 ДТП, при котором пострадали 2 детей.

Август

На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 3 ДТП, при которых пострадали 3 детей. На дорогах местного значения зарегистрировано 4 ДТП, при котором 5 детей получили ранения.

Сентябрь

На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 1 ДТП, при которых пострадал 1 ребенок. На дорогах местного значения ДТП не зарегистрировано.

Октябрь

На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 1 ДТП, при которых пострадали 2 детей. На дорогах местного значения зарегистрировано 1 ДТП, при котором пострадал 1 ребенок.

Ноябрь

0 ДТП.

Декабрь

На автомобильных дорогах федерального и регионального значения ДТП с участием детей не зарегистрировано. На дорогах местного значения зарегистрировано 2 ДТП, при котором пострадали 2 детей.

В Краснодарском крае за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 789 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В них 22 ребенка погибли и 866 получили ранения различной степени тяжести. Доля вины несовершеннолетних составила 21,5 % (это 169 ДТП), из них 99 – по вине детей-пешеходов, 23 – по вине детей-водителей мототранспорта, 46 – по вине велосипедистов и 1 – по вине 14-летнего водителя автомобиля.

На территории Динского района в период с 10 по 20 февраля 2021 года проводится профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей».