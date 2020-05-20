ДТП с детьми в Динском районе. Сводка за 2020 год и памятка родителям
Госавтоинспекция Динского района озвучила сводку по ДТП с участием детей. Так, в этом году на территории муниципалитета уже зарегистрированы следующие дорожно-транспортные происшествия:
8 аварий с участием детей до 16 лет, в которых 10 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, погибших среди них нет.
Из них 2 ДТП по вине детей.
3 аварии с участием подростков от 16 до 17 лет включительно.
Из них 2 ДТП – с участием подростков в качестве пассажиров автомобилей и 1 – с участием подростка в качестве пассажира мотоцикла.
Основная причина всех этих аварий – несоблюдение ПДД и низкая культура поведения на дорогах как водителей, так и самих детей.
Чаще всего несовершеннолетние нарушают правила дорожного движения в качестве пешеходов: переходят дорогу в неположенном месте, передвигаются по проезжей части дороги при наличии тротуара и так далее.
Районная Госавтоинспекция призывает родителей регулярно повторять с детьми основные правила безопасного поведения на улицах, говорить о последствиях при их нарушении.
В госучреждении напомнили: при 16-летнем возрасте наступает ответственность за совершение административного правонарушения, в том числе и в сфере БДД.
Важно помнить:
если водитель нарушил ПДД, которое привело к тяжкому вреду здоровья человека, смерти или крупному материальному ущербу – это же уголовное преступление;
за отдельные виды преступлений уголовную ответственность несут и подростки с 14 лет. Сюда входит угон транспортного средства, смерть человека в результате ДТП по вине несовершеннолетнего водителя;
до 18 лет ответственность за детей несут родители.
В связи с изложенным Госавтоинспеция Динского района призывает еще раз изучить следующие документы родителям и рассказать о них своим детям.
Статья 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»
- Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), – влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.
- Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
- Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, влечет наложение административного штрафа в размере 30 рублей.
Статья 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»
Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя транспортного средства), влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.
Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 1 тыс. 500 рублей.
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