ДТП с грузовиками: 48 погибших, 355 раненых

В текущем году на территории Краснодарского края по вине водителей грузовых автомобилей произошло 294 дорожно-транспортных происшествийя, в которых погибли 48 и получили ранения 355 человек.

Как сообщает ОГИБДД ОМВД России по Динскому району, на территории Динского района в период с 17 по 26 сентября 2018 г. совместно с МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея проводится 2 этап профилактического мероприятия «Грузовик». Делается это в целях активизации предупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках грузов автотранспортом.