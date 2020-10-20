Сентябрьское ДТП с погибшим водителем. Версия очевидца

Появилась другая версия ДТП, которое произошло в Динской на пересечении улиц Красной и Крайней 17 сентября.

По официальной версии ГИБДД, в девять часов вечера 42-летний водитель «Мицубиси-Шариот-Грандис» ехал со стороны автодороги М-4 «Дон» в сторону Пластуновской.

При повороте налево (с Красной на Крайнюю) на зеленый сигнал светофора он не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении 37-летнему водителю автомобиля «Фольксваген-Тигуан», который двигался прямо во встречном направлении.

В результате водитель автомобиля «Мицубиси-Шариот-Грандис» скончался на месте ДТП, пострадала его пассажирка, у нее травмы различной степени тяжести. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

Сегодня, 20 октября, в редакцию «РВС» пришел мужчина. Он оказался другом той семьи, в которой погиб водитель и пострадал пассажир. Кроме этого, сам лично видел эту аварию, так как в тот час забирал жену с работы, стоял на красном сигнале светофора.

По его словам, все было не так, как установили сотрудники Госавтоинспекции. Погибший за рулем мужчина не виноват. Подтверждение этому – камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали момент ДТП.

«Водитель “Мицубиси” при повороте налево на Пластуновскую приостановился, чтобы убедиться, ехать ему или нет. Он стоял на месте в тот момент, когда в него врезался “Тигуан”. “Фольксваген” въехал в него с левой стороны, где он вообще не имел права ехать. Все произошло так. Два потока машин, которые двигались прямо по Красной в сторону трассы, остановились. Был мигающий светофор. И только один “Тигуан” на высокой скорости всех объехал и поехал дальше, врезавшись в “Мицубиси”».

Кроме этого, обратившийся отметил, что на освидетельствование после ДТП сотрудники полиции отпустили водителя «Фольксвагена» самостоятельно, без сопровождения.

По данному факту в ведомство отправим запрос.

По информации мужчины, погибший был очень аккуратным водителем, имел большой водительский стаж и никогда в ДТП не попадал. Эта авария стала для него первой и последней.



