ДТП с самокатом в Краснодаре: как избежать аварий?

25 ноября около пяти часов вечера в Краснодаре на пересечении улиц Тихорецкой и Восточно-Кругликовской водитель «Шевроле» сбил отца с дочкой, которые ехали на электросамокате.

Вторые двигались по проезжей части при наличии тротуара. В результате ДТП водитель электрического самоката госпитализирован в тяжелом состоянии, его дочь серьезных травм не получила, ей назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция Динского района напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения:

«Помните, что человек на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) мощностью электродвигателя до 0,25 кВт относится к пешеходам и должен соблюдать «Обязанности пешехода», то есть переходить проезжую часть по пешеходным переходам и катить самокат рядом, иметь на одежде светоотражающие элементы. Двигаться по проезжей части при наличии тротуара строго запрещено», – пояснили в ОГИБДД ОМВД России по Динскому району.

Там же отметили, что передвижение на электросамокате с мощностью двигателя свыше 0,25 кВт разрешается только при наличии соответствующей водительской категории с использованием мотошлема и исключительно по проезжей части.

Более того, если взрослые участники дорожного движения подвергают опасности жизнь и здоровье своего ребенка, управляя подобными СИМ, информация о нарушении может быть передана в органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних. При получении серьезных травм или гибели ребенка предусмотрена уголовная ответственность.