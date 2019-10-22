ДТП с участием трех автомобилей произошло в Динской

Вчера, 21 октября, примерно в 21.00 в ст. Динской водитель автомобиля "Мазда", совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Тойотой". Второе авто после удара опрокинулось. "Мазду" же выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "Фиатом".

В результате ДТП пострадал водитель "Тойоты". Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Доставлен в ЦРБ, назначено амбулаторное лечение.



