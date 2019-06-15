ДТП в Динском районе: киношные страсти в кубанской станице

ДТП, о котором пойдет речь, произошло 12 июня поздно вечером в одном из населенных пунктов Динского района. Рассказывать в каком именно, мы не можем, так как не со всеми участниками событий удалось поговорить и взять их комментарий по поводу произошедшего.

Итак, в редакцию «РВС» обратились жители, которые рассказали вот такую историю.

Кубанская станица. Поздний вечер. Перекресток двух улиц. С одной стороны улицы – частные дома, с другой – многоквартирные. Поздно вечером 12 июня жильцы услышали звуки столкновений во дворе. Сначала два не очень громких, а потом третий – уже серьезный. На улицу высыпали от мала до велика узнать, что же случилось. А там – машина врезалась в дом. В буквальном смысле. До этого автомобиль врезался в другую машину.

За рулем сидела девушка. Она даже не помнила, как все это произошло и каким образом она снесла забор. Сначала водитель утверждала, что она новичок за рулем и совершенно трезва. Просто ездить еще не умеет. Но в разговоре с жителями призналась, что выпила бокал шампанского и в приступе ревности села за руль. Поиски мужа привели ее к месту последующих событий. Остановил ревнивицу забор.

Муж потом приехал. И полиция приехала. Супруг попытался привести женщину в чувство, как это делают в случае обморока – пощечинами.

Видя масштаб событий, на место ДТП приехал еще один автомобиль с сотрудниками полиции. Полицейские, вооружившись рулеткой, отправились замерять расстояние от дома к автомобилю. Но по пути, в темноте, один из сотрудников провалился в открытый люк, который хозяева дома закрыли шифером. Шифер треснул, так как на него ранее наехали колеса автомобиля, протаранившего забор.

Полицейский ранил ногу. Жители стали оказывать помощь, но кровь из раны остановить не смогли. Экипажу пришлось отправиться в больницу. Туда же отправили и девушку – на медицинское освидетельствование.

В ГИБДД факт аварии прокомментировали официально: водитель не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие – забор. А за этими сухими словами – целая история.

К счастью, никто серьезно не пострадал. Но событий той ночи еще не закончены. Надо ремонтировать забор, закрывать колодец крепкой крышкой, чинить брак и вводить для самого себя строгое правило: в состоянии, не позволяющем тебе водить машину, не водить ее.