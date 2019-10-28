ДТП в Динском районе. Пострадал человек

24 октября в 17.30 на автодороге "Динская-Васюринская" произошло ДТП.

Как соощили в ОГИБДД по Динскому району, водитель автомобиля "Опель" ехал со стороны села Первореченского в сторону Динской, совершая обгон, он не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с авто "Киа", которое двигалось в попутном направлении. После удара первая машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

В результате аварии пострадал водитель "Опеля". Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Доставлен в Динскую ЦРБ, назначено амбулаторное лечение.



