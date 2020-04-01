ДТП в Динском районе. Пострадали оба водителя

30 марта примерно в 22:55 на автодороге "ст. Динская - п. Агроном" 7 км + 300 м произошло ДТП.

Водитель авто "Мерседес Бенц" не предоставил преимущество в движении на перекрестке водителю авто "Митсубиси Аутлендер", из-за чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали оба водителя, у них сотрясение головного мозга. Госпитализированы в Динскую ЦРБ.

"Уважаемые жители и гости Динского района! Напоминаю о важности соблюдения основ безопасности, в том числе дорожной. Важно помнить, что от наших действии зависят наша жизнь и здоровье. Четко следуйте требованиям ПДД, не допускайте превышения скорости, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и своих близких!", - призывает начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.



