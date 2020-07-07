ДТП в Динском районе: пятеро пострадавших, двое из которых – дети

6 июля в 17.35 на автодороге «Магистраль “Дон” – ст. Новотитаровская» (9 км + 300 м) произошло ДТП.

Столкнулись две машины.

Водитель ВАЗ-2115 при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21074, который двигался по главной дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя и трое пассажиров ВАЗ-2115, из которых 2 – несовершеннолетние (5 и 6 лет). У них телесные повреждения различной степени тяжести.

«Уважаемые водители! Госавтоинспекция Динского района напоминает о важности соблюдения дорожных правил. Перевозя детей в автомобиле, используйте детские удерживающие устройства, исключите опасные маневры, берегите жизнь и здоровье детей», – напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.